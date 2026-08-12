삼척시, 강원대학교와 학과 체험 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 삼척진로체험지원센터가 19일부터 21일까지 진로탐색 프로그램을 연다
- 삼일·삼척·도계고 학생이 강원대 17개 학과를 체험한다
- 삼척·도계캠퍼스서 공학·인문·자연계 학과를 나눠 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척진로체험지원센터는 오는 19일부터 21일까지 삼일고등학교, 삼척고등학교, 도계고등학교 학생들을 위한 진로 탐색 프로그램을 개최한다고 12일 밝혔다.
이번 프로그램은 삼척진로체험지원센터와 강원대학교가 협력해 운영되며 학생들은 17개 학과 중 희망하는 학과를 사전에 선택해 관심 분야를 깊이 있게 탐색하는 기회를 갖게 된다.
이 프로그램은 강원대학교 삼척캠퍼스와 도계캠퍼스에서 나눠 진행된다. 오전 세션은 삼척 캠퍼스에서 공학과 인문 계열 학과 체험으로 오후에는 도계 캠퍼스에서 공학과 자연 계열 학과 체험으로 구성된다.
권점순 아동청소년과장은 "이번 강원대학교 학과 체험을 통해 관내 고등학생들이 대학 및 학과에 대한 이해도를 높여 진로 설계와 진학 선택에 필요한 정보를 얻는 계기가 되길 바란다"며 "향후 청소년의 진로를 위해 지역 연계와 지속적인 교류 활동을 활성화하여 우수 지역 인재 육성에 힘쓸 것"이라고 밝혔다.
한편 삼척진로체험지원센터는 삼척시와 삼척교육지원청의 지원을 받아 진로드림캠프, AI와 함께하는 진로 체험, 영화 학교 등 다양한 진로 체험 프로그램을 진행하고 있다.
onemoregive@newspim.com