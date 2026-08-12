애경산업, 2분기 매출 1942억 '역대 최대'…해외비중 42%로 확대

영업익은 45억으로 전분기 대비 흑자 전환

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 애경산업이 올 2분기 매출 1942억원을 기록, 분기 기준 사상 최대 실적을 새로 썼다. 화장품과 생활용품 모두 해외 시장에서 두 자릿수 성장을 이끌며 해외 매출 비중이 42%까지 올라섰다.

애경산업 CI. [사진= 애경산업]

애경산업은 2026년 2분기 연결 기준 매출액이 1942억원으로 전년 동기 대비 13.3% 증가했다고 12일 공시했다. 분기 기준 최대 매출이다. 해외 매출 비중은 42%로 전년 동기 대비 7%p 확대됐다. 영업이익은 45억원으로 전분기 대비 흑자로 전환했으며, 당기순이익은 46억원을 기록했다.

애경산업은 "글로벌 시장 다변화, 제품 포트폴리오 확대, 성장 채널 플랫폼 대응 강화, 프리미엄 기반 수익성 강화를 축으로 글로벌 토탈 뷰티 기업으로의 도약을 추진하고 있다"고 설명했다.

화장품사업의 2분기 매출액은 753억원으로 전년 동기 대비 20.5% 증가했다. 영업이익은 41억원이다.

중국에서는 사업 구조를 재편하고 온·오프라인 채널을 다시 짜면서 실적이 회복세로 돌아섰다. 중국 외 시장에서는 일본, 미국, 러시아 및 중앙아시아 등으로 사업 영역을 확대하며 글로벌 시장 다변화에 속도를 내고 있다.

일본에서는 메이크업 브랜드 'LUNA'가 신제품을 앞세워 오프라인 입점 매장을 늘렸다. 'AGE20'S'는 일본 대표 이커머스 플랫폼 'Qoo10' 행사에서 베이스메이크업, UV케어, 포인트메이크업 3개 부문 모두 1위에 올랐다.

미국에서는 'AGE20'S'와 'LUNA'가 현지 올리브영 매장에 입점하며 오프라인 시장에 본격 진출했다. 현재 AGE20'S는 53개, LUNA는 23개 SKU를 운영하고 있다. 러시아에서는 현지 대표 뷰티 유통채널 '골드애플'에 입점했고, 중앙아시아 주요 쇼핑몰에도 들어섰다.

◆ 생활용품, 퍼스널케어 앞세워 미국·유럽서 성장

생활용품사업의 2분기 매출액은 1152억원으로 전년 동기 대비 9.6% 증가했다. 영업이익은 4억원이다.

생활용품사업은 헤어케어와 바디케어 등 퍼스널케어를 앞세워 미국과 유럽에서 성장세를 이어가고 있다. 미국에서는 '샤워메이트'와 '럽센트' 등 바디케어 제품에 이어 '케라시스' 헤어케어 제품의 유통채널을 확대했다. 특히 케라시스 극손상모 전문 라인 3종이 미국 월마트 오프라인 390개점과 온라인몰에 동시 진출하며 현지 헤어케어 시장 공략을 본격화했다.

유럽에서는 폴란드와 독일을 비롯해 브라질·파라과이 등 남미, 러시아·CIS 지역 등으로 케라시스의 글로벌 판매를 확대했다. 샤워메이트는 북미와 유럽, 럽센트는 중국과 일본으로 공략 시장을 나눠 바디케어 사업을 키우고 있다.

해외 마케팅은 K팝을 고리로 삼았다. 브라질에서 'K팝 랜덤플레이 댄스 챌린지'를 개최했고, 카자흐스탄에서는 'K팝 STAR Kazakhstan'의 메인 스폰서로 참여하는 등 현지 소비자와의 접점을 확대했다. 인스타그램과 유튜브 광고, 인플루언서 협업도 병행하고 있다.

케라시스는 미국에서 '프로폴리스 헤어 본딩', 유럽에서 '알피스트'와 '시카라보', 러시아·CIS 지역에서 '케라시스 퍼퓸'과 '케라시스 맨즈 라인' 등을 운영하며 시장별 제품 포트폴리오를 차별화하고 있다. 탈모 전문 브랜드 '블랙포레'는 국내 온·오프라인 캠페인을 늘리고 있다. 퍼퓸 바디케어 브랜드 '럽센트'는 일본 '마츠모토키요시' 여름 세일과 '아인즈앤토르페' 시즌 행사에 참여했다.

애경산업 관계자는 "국가별로 소비자가 원하는 제품과 마케팅이 다른 만큼 시장에 맞춘 전략으로 접점을 넓히고 있다"며 "주요 글로벌 유통채널 진입과 신규 시장 발굴을 이어가 글로벌 사업의 성장 기반을 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com