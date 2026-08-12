유한양행, 청년 인재 육성 프로그램 '유일한 아카데미' 성료

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 12일 유일한아카데미 2026 성과공유회와 수료식을 열었다.
- 청년 36명이 5주간 보건·복지 문제 해결 프로젝트를 수료했다.
- 대상은 복약정보 공유 플랫폼 약손을 기획한 6조가 받았다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 청년 헬스케어 사회혁신가 양성 프로그램 '유일한아카데미 2026'의 성과공유회와 수료식을 개최했다고 12일 밝혔다.
유일한아카데미는 창업자 유일한 박사의 기업가 정신을 계승하고 보건·복지 분야의 사회문제 해결을 주도할 청년 인재를 육성하기 위해 마련된 프로그램이다. 지난달 9일 개강해 5주간 프로젝트 기반 학습 방식으로 진행됐으며 총 36명이 과정을 수료했다.
이번 성과공유회에서는 참가자들이 직접 발굴하고 설계한 보건·복지 분야 사회문제 해결 프로젝트가 공개됐다. 총 6개 팀이 참여해 고령화와 정신건강, 의료 접근성, 올바른 의약품 사용 등 다양한 분야의 아이디어를 제시했다.
주요 프로젝트는 ▲2030세대 수면 건강관리 앱 ▲비만치료제 광고 진위 판별 프로젝트 ▲희귀난치질환 환자 대상 가이드북 ▲NFC 태그 기반 음성 복약 플랫폼 ▲수도권 독거노인 대상 인공지능(AI) 기반 팟캐스트 서비스 ▲복약정보 연결 플랫폼 등이다.
대상은 복약정보 연결 플랫폼 '약손'을 기획한 6조가 받았다. 약손은 고령층의 다제약물 복용 문제를 해결하기 위해 복약 기록뿐 아니라 의료진과 보호자가 관련 정보를 함께 공유할 수 있도록 설계한 점에서 높은 평가를 받았다.
최우수상은 젊은층의 무분별한 비만치료제 사용을 예방하기 위한 과장광고 검증 앱을 제안한 2조가 차지했다. NFC 태그를 활용해 시력이 저하된 고령층에게 음성으로 복약정보를 안내하는 '약톡'은 우수상을 받았다. 대상과 최우수상, 우수상에는 각각 200만원, 100만원, 50만원의 상금이 수여됐다.
수료식에 앞서 노연홍 한국제약바이오협회 회장은 '제약바이오 분야의 현재와 미래'를 주제로 특강을 진행했다. 노 회장은 제약·바이오 산업의 향후 방향과 보건·복지 분야 사회문제 해결을 위한 청년 인재의 중요성을 강조했다.
조욱제 유한양행 대표는 5주간의 교육을 마친 36명의 참가자에게 직접 수료증을 전달했다.
참가자들은 교육 기간 전문가 강연과 이해관계자 인터뷰, 현장 탐방 및 검증, 디자인씽킹 워크숍 등을 거쳐 사회문제를 정의하고 해결 방안을 구체화했다. 유한양행 연구개발(R&D), 임상, 마케팅, ESG경영실 등 현업 임직원과의 그룹 멘토링도 진행됐다.
특히 희귀난치질환 관련 프로젝트를 진행한 참가자들은 유한양행에서 희귀질환인 고셔병 치료제를 연구하는 연구원을 직접 만나 현장의 의견을 듣고 이를 프로젝트에 반영했다.
유한양행 관계자는 "유일한아카데미는 청년들이 사회문제를 직접 경험하고 분석하며 실천 가능한 해법을 제안하는 참여형 인재 양성 프로그램"이라며 "앞으로도 프로그램을 지속적으로 확대·발전시켜 보건·복지 분야의 혁신을 이끌 미래 인재를 육성하고 청년들의 사회적 가치 창출 활동을 지원하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com