"中 연계 해커, AI 동원해 대만 공격...원전 당국도 노려"

AI 핵심 요약beta
- 중국 해커로 추정된 이들이 7월 대만 정부 사이트를 AI로 공격했다.
- 최대 8개 AI 에이전트가 21개 시스템을 분석하며 전술을 바꿨다.
- 정부 계정 85개와 인사 기록 2500건을 빼내고 공격을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 중국 해커로 추정되는 이들이, 공개된 인공지능(AI) 도구를 사용해 지난달(7월) 대만 정부 웹사이트를 동시다발적으로 공격했다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 현지시간 12일 보도했다.
이번 공격은 처음부터 끝까지 AI 에이전트에 의해 자율적으로 이뤄졌다고 한다. 국가 단위 해킹 공격에 AI 에이전트가 활용되기 시작했음을 보여주는 최초 사례라고 신문은 평했다.
해당 해킹 공격을 처음 발견한 이스라엘 AI 기업 드림(Dream)에 따르면 해커들은 개방형(오픈소스) AI 에이전트를 활용, 조직적인 사이버 공격팀처럼 움직이는 자율형 해킹 도구를 구축해 공격을 전개했다.
이들은 7월 초 나흘 동안 최대 8개의 자율형 AI 에이전트를 동시 가동해 대만 정부 시스템 21개를 분석하고 취약점을 탐색하는 한편, 공격이 차단될 경우 전술을 변경하기도 했다고 드림의 연구진은 설명했다.
해커들은 정부 사용자 계정 최소 85개를 탈취, 인사 기록 2500건 이상을 빼낸 것으로 전해진다. 이후 공격 범위는 대만의 원자력 안전 규제기관과 최소 7개 에너지 기업으로 확대됐다고 한다.
드림의 최고 전략책임자(CSO)이자, 이스라엘 사이버 작전 부대 '8200부대'에 몸 담았던 아미르 베커는 "정부 기관을 상대로 이처럼 처음부터 끝까지 자율적으로 이뤄진 해킹 공격은 본 적이 없다"고 말했다. 이어 "각국 정부는 AI 도구의 등장으로 이제 상시적인 사이버 공격의 위협에 놓였다는 점을 전제로 깔고 대응에 임해야 한다"고 당부했다.
드림 측은 이번 공격의 배후를 특정하지는 않았다. 다만 연구진은 해킹과 연계된 내부 소통에 간체 중국어가 사용된 점을 들어, 중국과 관련됐을 가능성이 높다고 판단했다.
반면 탈취된 정보는 번체 중국어로 작성돼 있었다. 이는 대만·홍콩·마카오의 정부 웹사이트에서만 일반적으로 사용되는 표기 방식이다.
osy75@newspim.com