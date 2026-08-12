[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 8월12일

AI 핵심 요약beta
- 12일 투데이 ANDA가 압구정4 이주 속도전을 전했다
- 이재명이 7대 첨단기술을 직접 챙기겠다고 했다
- 코스피가 6600선 회복하며 매수 사이드카가 발동했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
12일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[단독] "2028년 6월 전 허물어라" 압구정4, 종부세 피하려 이주 속도전 ▲"AI 그 다음 먹거리 준비해야"... 李대통령, 7대 첨단기술 직접 챙긴다 ▲코스피, '삼전닉스' 7%대 급등에 6600선 회복…매수 사이드카 발동 ▲경력만 찾고, 자동화·AI까지… 3중고 청년고용, 27개월째 냉기 ▲5년 기다린 '사전청약' 신혼희망타운, 분양가 최대 48%↑…후유증 현실화 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.