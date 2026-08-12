한국앤컴퍼니, 2분기 영업익 1002억원…전년比 35.6% 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니가 12일 2분기 영업이익 1002억원을 올렸다.
- 매출은 3396억원으로 1.2% 줄었지만 이익은 35.6% 늘었다.
- 한국타이어 실적 개선이 주효했고 배터리 사업은 부진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국앤컴퍼니가 올해 2분기 매출 감소에도 한국타이어앤테크놀로지의 실적 개선에 힘입어 영업이익을 30% 넘게 끌어올렸다.
한국앤컴퍼니는 12일 2026년 2분기 연결 기준 매출액 3396억원, 영업이익 1002억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 1.2% 감소했지만 영업이익은 35.6% 증가했다.
그룹 핵심 계열사인 한국타이어의 판매량 확대와 제품 믹스 개선, 우호적인 환율 효과 등이 반영되면서 지분법 손익이 증가한 것이 수익성 개선을 이끌었다.
반면 자체 사업인 '한국(Hankook) 배터리'는 미국의 관세 정책과 지정학적 리스크, 부재료 가격 상승 등의 영향으로 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 감소했다.
한국앤컴퍼니는 고부가가치 제품인 AGM(Absorbent Glass Mat) 배터리 판매를 확대해 수익성 방어에 나서고 있다. 현재 한국 배터리는 전 세계 약 100개국, 450여개 고객사에 판매 네트워크를 구축하고 있다.
회사는 글로벌 수요 둔화와 통상 리스크, 원가 부담 등에 대응해 AGM 배터리를 중심으로 고부가 제품 비중을 높이고 지역별 맞춤형 판매 전략을 강화할 계획이다.
그룹 차원에서는 타이어·배터리·자동차 열관리 시스템을 중심으로 사업 포트폴리오를 확대하고 있다. 지난해 한국타이어 타이어 부문 연간 매출이 처음으로 10조원을 넘어선 데 이어 한온시스템 인수에 따른 사업 확대도 추진하고 있다.
한국앤컴퍼니 관계자는 "글로벌 통상 환경과 원가 부담이 지속되는 상황에서도 프리미엄 제품 중심의 판매 전략과 핵심 계열사의 경쟁력을 바탕으로 안정적인 수익 기반을 확보했다"며 "시장 변화에 유연하게 대응하며 그룹의 사업 경쟁력과 기업가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com