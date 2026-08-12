동화약품, 광복절 맞아 독립유공자 후손 지원 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 동화약품은 12일 광복절 기념 특별 캠페인을 시작했다.
- 광복절 의미를 알리고 독립유공자 후손 주거개선을 돕는다.
- 판매 수익 1% 기부와 한정 굿즈·할인행사를 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품이 광복절을 맞아 독립운동 지원 역사를 되새기고 독립유공자 후손을 돕기 위한 캠페인을 진행한다.
동화약품은 오는 24일까지 네이버 브랜드 스토어에서 '광복절 기념 특별 캠페인'을 진행한다고 12일 밝혔다.
이번 캠페인은 '대한민국 일상을 채우는 활(活)력'을 주제로 마련됐다. 일제강점기 독립운동을 지원했던 동화약품의 역사를 알리는 동시에 독립유공자 후손의 주거환경 개선을 지원하는 것이 목적이다.
동화약품의 전신인 동화약방은 일제강점기 대한민국임시정부와 국내를 연결하는 비밀 연락 조직인 서울연통부의 거점 역할을 했다. 초대 사장인 민강 선생을 비롯한 동화약방 관계자들은 활명수 판매 수익을 독립운동 자금으로 지원했다.
동화약품은 캠페인 기간 네이버 브랜드 스토어에서 판매하는 '까스활', '소다활', '편안활 스트롱'의 수익금 1%를 한국해비타트의 '독립유공자 후손 주거환경 개선 사업'에 기부할 예정이다.
캠페인을 기념한 한정판 굿즈도 선보인다. 대상 제품 구매 고객에게 한정 수량으로 '기억 키캡 키링'을 증정한다.
기억 키캡 키링은 광복절을 일상에서 기억하자는 취지를 담아 'ㄱ'자 형태로 제작됐다. 태극기와 '대한민국' 타이포그래피, 무궁화, 동화약품 부채표 등을 디자인에 활용해 광복절의 의미와 회사의 역사를 표현했다.
캠페인 기간 까스활 10개입 3박스, 소다활 24개입, 편안활 스트롱 24개입 2박스 등 주요 제품에 대한 할인 행사도 진행한다. 구매 후 리뷰를 작성한 고객에게는 네이버페이 1000원을 지급한다.
스토어 알림받기를 설정하면 최대 3000원 한도의 5% 할인 쿠폰을 제공하며, 라운지 멤버십 가입 고객에게는 최대 3000원까지 적용되는 3% 추가 할인 쿠폰을 지급한다.
동화약품 관계자는 "독립운동가들의 정신을 기억하고 독립유공자 후손에게 실질적인 도움을 전하고자 캠페인을 기획했다"며 "한정판 '기억 키캡 키링'을 통해 광복의 의미를 일상에서 되새기는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
sykim@newspim.com