정진완 우리은행장 "금융 취약계층 위한 포용금융 실천 앞장"

AI 핵심 요약beta
- 정진완 우리은행장이 12일 사람 살리는 금융 캠페인에 동참했다.
- 불법사금융 피해 예방과 포용금융 확산 취지를 알렸다.
- 정 행장은 강태영·윤호영을 다음 주자로 지목했다.
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강태영·윤호영 다음 주자 지목
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 정진완 우리은행장이 서민금융진흥원이 추진하는 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 참여하며 금융 취약계층 지원 의지를 밝혔다.
우리은행은 정진완 은행장이 불법사금융으로 어려움을 겪는 국민을 보호하고 포용금융의 가치를 확산하기 위해 마련된 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다고 12일 밝혔다.
캠페인은 지난 7월 김은경 서민금융진흥원장이 시작한 공익 캠페인으로, 불법사금융 피해 예방과 서민금융 지원의 중요성을 알리기 위해 진행되고 있다. 캠페인 취지를 담은 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 뒤 다음 참여자를 지목하는 방식으로 릴레이를 이어간다.
조용병 은행연합회장의 지목을 받아 캠페인에 참여한 정 은행장은 다음 주자로 강태영 NH농협은행장과 윤호영 카카오뱅크 대표를 지목했다.
정 행장은 "서민금융진흥원이 시작한 뜻깊은 캠페인에 함께하게 돼 기쁘다"며 "우리은행은 앞으로도 금융 취약계층을 위한 포용금융을 적극 실천하고 서민금융 지원에 앞장서겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com