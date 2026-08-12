정점식 "與 당권주자들, 조희대 탄핵·李 공소취소 선언...대통령 탄핵 사유"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 원내대표가 12일 민주당 전대 발언을 비판했다.
- 조희대 대법원장 탄핵과 이재명 대통령 공소취소 추진을 문제 삼았다.
- 사법부 장악 시도이자 이재명 대통령 탄핵 사유라고 주장했다.
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"전당대회용 립서비스로 그쳐야…선을 넘지 말라"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 12일 더불어민주당 전당대회에서 조희대 대법원장 탄핵과 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소 주장이 잇따라 제기되는 데 대해 "사법부 장악의 마지막 금기를 넘어서는 것"이라고 비판했다.
정 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "더불어민주당 전당대회가 막장으로 치닫고 있다"며 "당대표 주자들이 연일 조희대 대법원장 탄핵을 거론하더니 이제 급기야 이재명 대통령 공소취소까지 추진하겠다고 선언했다"고 밝혔다.
정 원내대표는 "민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 운운하는 본심은 분명하다"며 "이재명 대통령 유죄 파기환송 판결에 대한 정치보복"이라고 주장했다.
이어 "지금 민주당이 탄핵을 들먹이는 명분은 대법원장이 13명 대법관 중 1명 대법관의 제청을 지연하고 있다는 것"이라며 "그게 탄핵 사유라면 1년 넘게 아직까지도 신임 검찰총장을 임명하지 않고, 8개월 가까이 신임 경찰청장을 임명하지 않고 있는 이재명 대통령은 어떻게 봐야 하느냐"고 반문했다.
또 "이 대통령은 지금 구자현 검찰총장 직무대행의 사표조차 1주일 넘게 수리하지 않고 있다"며 "조희대 대법원장이 탄핵 대상이라면 국민의 생명과 안전을 지키는 국가기구들의 임명권을 행사하지 않고 조직을 발밑부터 무너뜨리고 있는 이재명 대통령이야말로 직무유기 탄핵감"이라고 했다.
정 원내대표는 "김민석 후보는 이재명 대통령이 노골적으로 밀어준 후보"라며 "이재명 대통령을 위한 충성심으로 당심에 막판 호소하는 그 의도는 짐작할 수 있지만 그래도 선을 넘어선 안 된다"고 말했다.
그러면서 "부디 전당대회용 립서비스에 그치길 바란다"며 "이재명 대통령 한 사람을 위해 온 나라의 사법 시스템을 부숴버리는 폭력적 만행은 여기서 멈춰야 한다"고 촉구했다.
정 원내대표는 "조희대 대법원장 탄핵과 이재명 대통령 공소취소는 졸렬한 정치보복과 사법부 장악의 마지막 금기를 넘어서는 것"이라며 "민주당이 반헌법적 탄핵과 공소취소를 실제로 추진하게 된다면 이는 이재명 대통령의 탄핵 사유가 된다는 것을 명심하길 바란다"고 했다.
oneway@newspim.com