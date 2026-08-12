APS이노베이션, 상반기 영업익 35억원…전년비 106% 증가

AI 핵심 요약beta
- APS이노베이션은 12일 상반기 실적을 발표했다
- 상반기 매출 355억원, 영업이익 35억원을 기록했다
- 매출은 줄었지만 원가 절감으로 수익성은 개선했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
화장품 설비기업 이래 인수해 포트폴리오 다변화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = APS이노베이션은 2026년 상반기 연결 기준 매출액 355억원, 영업이익 35억원을 기록했다고 12일 밝혔다.
이는 전년 동기 매출액은 약 10.8% 줄고 영업이익은 약 106% 늘어난 수치다. 영업이익률은 4.3%에서 9.9%로 5.6%포인트 상승했다.
매출 감소는 배터리 산업의 투자 지연과 고객사의 설비투자 축소에 따른 것이다. APS이노베이션은 매출 규모가 줄어든 가운데 제조원가 절감과 생산성 향상, 경영 효율화 활동을 통해 수익성을 개선했다고 설명했다.
APS이노베이션은 이번 실적을 바탕으로 기존 사업 경쟁력을 강화하는 한편, 최근 인수한 이래(ERAE)의 사업 역량을 기반으로 사업 포트폴리오를 다변화할 방침이다. 이래는 화장품 충진·포장 자동화기기와 주문자상표부착생산(OEM)을 담당하는 기업이다.
APS이노베이션 관계자는 "상반기 실적은 수익성 중심 경영과 제조 경쟁력 강화 노력이 성과로 이어진 결과"라며 "본업 경쟁력을 강화하는 동시에 성장동력을 확보하고 사업 포트폴리오를 다변화해 성장 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com