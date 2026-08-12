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"중국 없어도 잘 나가"…K뷰티, 美·유럽서 매출 질주

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AI 핵심 요약

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  • K뷰티가 12일 미국·유럽 중심으로 탈중국 흐름을 키웠다.
  • 2분기 화장품 해외직접판매액은 7458억원으로 45.9% 늘었다.
  • 아모레·LG생건·에이피알은 서구권 매출이 크게 뛰었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2분기 화장품 해외 직접판매 7500억원 육박
아모레·LG생건·에이피알 서구권 매출 고성장

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = K뷰티의 '탈중국' 흐름이 빨라지고 있다. 과거 중국 시장에 집중됐던 해외 수요가 미국과 유럽 등 서구권으로 확산하면서 국내 화장품 기업들의 성장 기반도 다변화하고 있다. 올해 2분기 화장품 해외 직접판매액은 7500억원에 육박했고, 아모레퍼시픽과 LG생활건강, 에이피알 등 주요 기업의 실적에서도 북미·유럽 시장의 성장세가 두드러졌다.

12일 국가데이터처가 발표한 '2026년 6월 온라인쇼핑동향'에 따르면 올해 2분기 온라인 해외 직접판매액은 1조2032억원으로 전년 동기 대비 38.7% 증가했다. 이 가운데 화장품은 7458억원으로 45.9% 늘어 전체의 62.0%를 차지했다.

화장품 해외 직접판매액은 지난해 2분기 5114억원에서 올해 2분기 7458억원으로 45.9% 증가했다. 같은 기간 면세점을 통한 화장품 판매액은 3239억원으로, 전체 화장품 해외 직접판매의 절반 이상이 면세점 이외 채널에서 발생했다.

[AI 인포그래픽=김정인 기자]

◆ 美·유럽 판매 확대…해외 수요 다변화

지역별 전체 해외 직접판매액에서도 서구권의 증가폭이 컸다. 미국은 3093억원으로 전년 동기 대비 56.8% 증가했고, 유럽연합(EU)은 426억원으로 117.6%, 영국은 215억원으로 97.7% 늘었다. 중국은 4490억원으로 여전히 가장 큰 시장이었지만 증가율은 25.5%에 그쳤다. 

전체 해외 직접판매액에서 중국이 차지하는 비중은 37.3%였고 미국은 25.7%, 일본은 20.4%였다. 이어 아세안 5.9%, EU 3.5%, 영국 1.8% 순이었다. 중국 시장의 규모는 여전히 크지만 미국과 유럽의 판매 증가 속도가 상대적으로 높은 셈이다. 

◆ 아모레, 中 줄고 미주·유럽 두 자릿수 성장

아모레퍼시픽의 2분기 해외사업 매출은 전년 동기 대비 28% 증가했다.

지역별로는 중국 매출이 6.2% 감소한 반면 미주 매출은 56.5%, 유럽·중동·아프리카(EMEA)는 63.3% 증가했다. 라네즈와 코스알엑스, 에스트라, 일리윤 등이 미국과 유럽의 온·오프라인 유통망을 확대하면서 서구권 성장세를 뒷받침했다.

아마존에서도 판매가 확대됐다. 아모레퍼시픽그룹은 올해 미국·유럽 아마존 프라임데이에서 역대 최대 매출을 기록했다. 에스트라와 일리윤의 유럽 매출은 행사 기간 전년 대비 164% 증가했고, 에스트라는 유럽 17개국 약 680개 세포라 매장에 순차적으로 입점했다.

지난해 7월 26~28일 미국 로스앤젤레스(LA)에서 진행된 'KCON LA 2024' 올리브영 부스가 성황을 이뤘다. [사진=CJ올리브영 제공]

◆ LG생건, 북미 매출 첫 중국 추월

LG생활건강에서는 지역별 매출 순위 자체가 바뀌었다. 2분기 북미 매출은 전년 동기 대비 47.3% 증가한 2058억원을 기록했다. 반면 중국 매출은 5.0% 감소한 1760억원이었다.

북미 매출이 중국을 넘어선 것은 LG생활건강이 독립 법인으로 분할한 이후 처음이다. 2분기 전체 해외 매출도 5845억원으로 전년 동기보다 12.6% 증가해 전체 매출의 35%를 차지했다.

두피케어 브랜드 닥터그루트는 지난해 북미 코스트코에 입점한 데 이어 이달부터 미국 전역 세포라 오프라인 매장으로 판매처를 넓히고 있다. LG생활건강은 중국 의존도를 낮추고 북미를 비롯한 해외 시장에서 브랜드와 유통 채널을 확대하는 전략을 이어가고 있다.

LG생활건강의 유시몰과 더크렘샵이 지난 13~15일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 북미 최대 뷰티 박람회 코스모프로프에 참가했다. [사진= LG생활건강]

◆ 에이피알, 북미 265%·유럽 380% 급증

에이피알은 서구권 성장세가 더욱 가파르다. 올해 2분기 해외 매출은 7000억원을 넘어서며 전체 매출의 92%를 차지했다. 특히 북미와 유럽의 합산 매출 비중은 지난해 2분기 40%에서 올해 68%로 확대됐다.

특히 북미 매출은 3763억원으로 전년 동기 대비 264.6% 늘었다. 타겟과 월마트 등 대형 오프라인 유통망 입점을 확대하며 온라인 중심이던 판매 채널을 넓혔다. 유럽 매출은 1451억원으로 380.3% 증가했다. 영국·프랑스·독일·이탈리아·스페인 등을 중심으로 아마존과 틱톡샵 등 주요 채널을 확대하고 있다.

에이피알 미국 LA 팝업스토어 현장. [사진=에이피알 제공]

업계에서는 미국과 유럽의 판매 증가가 일시적인 유행에 그치기보다 현지 유통망 확대와 맞물려 중장기 성장으로 이어질 가능성에 주목하고 있다. 온라인 중심으로 인지도를 쌓은 K뷰티 브랜드들이 오프라인 채널까지 빠르게 진입하면서 서구권 매출 비중이 더 커질 수 있다는 전망이다.

뷰티업계 관계자는 "서구권에서 스킨케어와 합리적 가격대의 매스티지(대중성과 고급 이미지를 결합한 중가 제품군) 제품 수요가 구조적으로 커지고 있고, 기능성과 가격 경쟁력을 갖춘 K뷰티가 이에 부합하고 있다"며 "아마존·틱톡숍 등 온라인 채널에서 성과와 인지도를 확보한 뒤 월마트·타깃·코스트코·세포라 등 오프라인 유통망으로 확장하는 방식이 자리 잡고 있다"고 말했다.

kji01@newspim.com

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서울시 '기후동행패스' 15문 15답 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 9월 1일 대중교통 이용 시 환급 혜택이 적용되는 '모두의카드(기후동행패스)' 출시를 앞두고 서울시가 기존 기후동행카드 이용자들의 교통비 지원 혜택에 차질이 없도록 사전 안내를 시작했다. 서울시는 '기후동행패스' 전환 과정에서 시민 불편과 지원 혜택의 공백을 최소화하기 위해 기존 카드 운영을 1개월 연장한다. 따라서 30일권은 8월 31일까지 충전 가능하며, 충전한 카드는 최대 9월 29일까지 사용할 수 있다. 만료된 이용자는 '모두의카드'로 전환해야 한다. 후불 기후동행카드는 9월 30일까지 이용할 수 있으나, 10월 1일부터는 일반 교통카드로 전환돼 대중교통비 지원이 중단된다. 후불 카드 이용자들도 혜택을 받기 위해서는 모두의카드로 전환이 필요하다. 기후동행패스 [이미지=서울시] 다음은 기후동행패스와 관련한 궁금한 사항을 문답형식으로 정리했다. -정책 전환 이유는 ▲2024년 1월 서울시가 국내 첫 대중교통 무제한 정기권 '기후동행카드'를 출시했다. 2026년 1월 정부에서 기존 정률 환급제에 기후동행카드의 무제한 정기권 개념과 내용을 포함한 '모두의카드'가 출시됨에 따라 전국 대중교통 이용, 환급 혜택 강화, 서울시의 특화 서비스를 결합하고 혜택을 강화해 정책의 일원화를 추진한다. -기후동행카드 운영 기간은 ▲선불 카드 30일권은 8월 31일까지 충전할 수 있으며, 사용은 9월 29일까지 가능하다. 별도 충전이 필요 없는 후불 카드는 10월 1일부터 대중 교통비 할인 혜택이 없는 일반 교통카드로 전환된다. 기후동행카드의 단기권인 1·2·3·5·7일권은 지속적으로 운영될 예정이다. -교통카드 정책이 너무 복잡한데 ▲기후동행카드는 서울시가 추진한 서울시 내 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있도록 개발된 정기권이다. 모두의카드(K-패스)는 정부에서 추진하는 대중교통비 지원 사업으로, 전국에서 대중교통 이용 시 할인 혜택을 제공한다. 기후동행패스는 정부 사업인 모두의카드에 기후동행카드의 특화 서비스를 연계해 서울시민 대상으로 혜택을 강화한 정책이다. 기후동행패스 출시 전에 모두의카드, K-패스 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 혜택이 자동 적용된다. -카드 전환 시 혜택은 ▲모두의카드는 일반 기준 6만2000원 미만 이용 시 20% 환급, 6만2000원 이상 사용 시 차액분을 전액 환급해 주는 정책이다. 서울 대중교통 외 전국 대중교통을 이용할 수 있어 사용범위와 혜택이 강화된다. 모두의카드(기후동행패스) 카드 주요 사항 [자료=서울시] -반값 할인 혜택이 있다던데 ▲4~9월 모두의카드를 이용하는 경우 출퇴근 시차시간 이용 시 교통비 할인, 정액형 일반 기준 월 교통비가 3만원으로 적용되는 반값 할인 고유가 대책이 적용 중으로 추가적인 교통비 할인 혜택을 받을 수 있다. -기후동행패스 전환 시점은 ▲기존 발급된 모두의카드, K-패스 카드 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 자동으로 '기후동행패스'의 혜택이 적용되기 때문에 출시 전이라도 발급받아 이용하면 된다. 또 9월까지 모두의카드 이용 시 고유가 반값 할인이 적용돼 정액형 일반 기준 최대 약 3만원의 추가 교통비 할인 혜택을 받을 수 있어 빨리 전환할수록 좋다. -전환 시 청년 할인 혜택은 ▲9월 1일부터 만 35~39세 청년도 5만5000원 미만 사용 시 30% 환급, 5만5000원 이상 사용 시 정액 적용·환급 등이 적용된다. 9월까지 모두의카드 반값 할인 대책으로 최대 약 3만원의 대중교통비 할인 혜택을 적용받을 수 있다. -제대군인(~만 42세) 청년 할인, 따릉이 연계 할인, 문화시설 연계 할인 적용은 언제쯤 ▲제대군인 청년 할인 적용, 따릉이 연계 할인 등의 특화 서비스는 관계기관 협의와 시스템 개선이 필요하고, 문화시설 연계 할인은 조례 개정이 필요한 사항으로 관련 절차의 조속한 진행을 통해 연내 적용할 예정이다. -발급·사용법은 ▲모두의카드를 이용하고 있는 서울시민은 별도의 카드전환 없이 9월 1일부터 기후동행패스의 혜택이 적용된다. 신용·체크카드 형태의 모두의카드를 카드사를 통해 발급받은 경우, 수령 후 K패스 누리집에 카드를 등록하고 이용해야 익월부터 환급 혜택을 적용받는다. 편의점 등에서 구매한 선불형 모두의카드는 카드 발급기관 누리집이나 앱에 카드번호·환급계좌 등을 등록한 뒤 K패스 누리집에 등록해야 환급 혜택을 받을 수 있다. 모바일 앱으로 발급받은 선불 모두의카드도 발급기관 누리집이나 앱에 등록한 후 K패스 누리집에 등록해야 한다. 모두의카드(기후동행패스) 발급 방법(후불, 선불, 모바일) [자료=서울시] -무조건 매월 1일부터 이용해야 하는지 ▲아니다. 모두의카드(기후동행패스)가 매월 말일부터 쓴 대중교통비 기준으로 할인혜택을 적용하고 있으나, 아무 때나 K패스 누리집 등에 카드를 등록하고 사용한다면 해당 월에 사용한 금액 기준으로 환급 혜택을 적용받게 된다. 발급받거나 구매한 모두의카드 등을 필수로 K-패스 누리집에 개인정보·카드번호를 입력 후 사용해야 대중교통비 환급 지원을 받을 수 있다. -기존 실물 기후동행카드를 3000원 주고 구매했는데 환불이 가능한지 ▲9월부터 약 한 달 동안 서울시 내 주요 지하철역 12개소(서울역, 잠실, 사당, 선릉, 여의도, 성수, 가산디지털단지, 건대입구, 시청, 연신내, 노원, 홍대입구)에서 사용을 완료한 기존 기후동행카드를 반납할 경우 새로 출시된 기후동행패스 카드로 무상 교환해 주는 행사, 또 이미 카드를 전환한 시민들을 위해서는 커피 또는 편의점 쿠폰 교환 행사를 준비하고 있다. -기후동행패스도 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등에서 이용 가능한지 ▲불가하다. 모두의카드(기후동행패스)는 거주지를 기반으로 하는 대중 교통비 환급 지원 사업으로 서울 시민만 적용 대상이 된다. 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등의 시민들은 해당 지역의 모두의카드 서비스인 '더경기패스'로 전환이 필요하다. -단기권의 이용 범위는 ▲향후 단기권의 이용 범위는 서울 지역과 인천국제공항 하차가 적용되며, 기존의 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등은 이용 가능 범위에서 제외된다. -기후동행카드 3만원 페이백 대책 신청은 언제까지 ▲지난 4~6월 고유가 대책의 일환으로 추진된 기후동행카드 30일권의 충전·만료 이용자 대상 3만원 페이백 신청은 오는 31일까지 티머니 카드&페이 누리집을 통해 신청 가능하다. -인터넷 사용이 어려운 고령자나 외국인이 페이백을 신청하려면 ▲65세 이상 어르신, 거주지 이전자, 외국인, 귀화·주민번호 변경자, 간편인증 수단 미소지자(만 14세 미만, 2G 휴대전화 이용자 등)를 대상으로는 우편·팩스·이메일을 통한 3만원 페이백 수기 신청도 받고 있다. 신청서 출력은 '티머니 카드&페이' 누리집 내 팝업 등을 통해 내려받을 수 있으며, 간단한 성명, 카드번호, 계좌번호, 거주지를 확인할 수 있는 초본(외국인의 경우 외국인사실증명서) 등을 첨부해 송부하면, 수기로 확인 후 페이백이 진행된다. kh99@newspim.com 2026-08-12 11:15
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극심한 가뭄 경남 '국가소방동원령' [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 가뭄과 폭염으로 심각한 물 부족을 겪고있는 경남 지역을 위해 국가소방동원령이 내려졌다. 소방청은 11일 오후 8시를 기해 국가소방동원령을 발령하고 전국 소방본부 소속 물탱크차 200대와 소방대원 400명을 경남에 긴급 투입, 농업용수와 생활용수를 공급하기로 했다. 이번 조치는 폭염과 가뭄으로 인한 국민 피해를 최소화하기 위해 행정력을 총동원하라는 이재명 대통령의 지시에 따른 것이다. 국가소방동원령은 재난 발생 우려가 크거나 재난이 발생해 해당 지역 소방력만으로 대응이 어려울 때 전국의 소방력을 동원하는 조치다. 최용철 소방청장 직무대행은 "폭염과 가뭄이 장기화하면서 국민의 일상과 생업에 직접적인 피해가 발생하고 있는 만큼 지역 차원의 대응을 넘어 국가적 지원이 필요한 상황"이라고 밝혔다. 그는 "전국의 가용 소방력을 신속하게 투입해 급수가 필요한 지역에 적기에 용수가 공급될 수 있도록 해 국민 불편과 피해를 최소화할 것"이라고 말했다. 농업가뭄관리시스템(ADMS)에 따르면 경남의 평균 저수율은 33.5%로 전국에서 가장 낮은 것은 물론, 평년 저수율 72%에 크게 못미치고 있다. 현재 경남 18개 시·군 가운데 함양군을 제외한 17개 지역에 농업용수 가뭄 단계가 내려졌다. 특히 밀양과 거제, 함안 3개 지역은 심각 단계다. 소방청은 이번 동원령에 따라 서울과 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 등 16개 시·도 소방본부에서 물탱크차 200대와 소방인력 400명이 경남으로 이동한다고 설명했다. 동원된 소방력은 12일 오전 9시까지 집결지에 모여 13일까지 이틀간 급수 지원 활동을 벌인다. 한편 경남소방본부는 자체 소방력만으로 원활한 급수 지원에 한계가 있다고 판단해 국가소방동원령을 요청했고, 소방청도 전국 단위 지원이 필요하다고 판단해 동원령을 내렸다. 경남 창원시가 지난 1일 의창국 북면의 한 농경지에 의창소방서의 소방 차량을 활용해 소방 용수를 공급하고 있다.[사진=창원시] 2026.08.02 osy75@newspim.com 2026-08-11 23:03

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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