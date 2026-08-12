에스폴리텍, 미국 항공기용 난연 소재 공급 확대

AI 핵심 요약beta
- 에스폴리텍은 12일 미국 항공 부품사에 난연 PC 공급을 확대했다.
- 기내 내장재용까지 적용을 넓히며 14년 이상 공급을 이어왔다.
- 상반기 미국향 수출은 37억7000만원으로 78.9% 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에스폴리텍은 미국 항공 부품사를 대상으로 항공기용 난연 폴리카보네이트(PC) 소재 공급을 확대하고 있다고 12일 밝혔다.
이번 공급 확대는 기존 항공기 창문용 소재에서 기내 내장재용 소재까지 적용 범위를 넓힌 것이다.
에스폴리텍은 2012년 미국 연방항공청(FAA) 기준인 미국연방항공규정(FAR) 25.853 난연 테스트를 통과했다. 이후 미국 항공 부품사에 14년 이상 소재를 공급해 왔다.
항공기용 소재는 화재 안전성과 함께 내충격성, 광학 특성, 가공성, 품질 안정성 등의 요건을 동시에 충족해야 한다. 항공 산업은 안전성과 신뢰성이 검증된 소재를 중심으로 공급망이 운영돼 신규 소재 적용과 공급사 변경에 진입장벽이 높은 편이다.
에스폴리텍의 상반기 미국향 수출액은 37억7000만원으로 전년 동기 대비 78.9% 증가했다. 에스폴리텍은 고부가 제품 수요 확대가 수출액 증가 요인 중 하나로 작용했으며, 하반기에도 고부가 제품 중심으로 사업 구조를 강화해 수출 증가 흐름을 이어갈 계획이라고 밝혔다.
에스폴리텍 관계자는 "항공 산업은 높은 품질 기준과 신뢰성이 요구되는 시장으로, 장기간 축적한 공급 경험을 바탕으로 적용 범위를 확대하고 있다"며 "기술력과 품질 신뢰성이 요구되는 산업을 중심으로 소재 경쟁력을 강화하고 해외 고객 기반 확대에 나서겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com