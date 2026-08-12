저스템, 상반기 영업익 134억원·역대 최대 실적

AI 핵심 요약beta
- 저스템은 12일 상반기 매출 460억원, 영업이익 134억원을 기록했다.
- 반도체 습도제어 솔루션 공급 확대가 호실적을 이끌어 역대 최대 실적을 냈다.
- 하반기에는 글로벌 IDM·디스플레이 매출 확대에 나선다.
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반도체 사업 매출 450억원·전체 매출 90% 이상 차지
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 저스템은 올해 상반기 매출 460억원, 영업이익 134억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 반도체 습도제어 솔루션 공급 확대에 힘입어 상반기 기준 역대 최대 실적을 기록했다.
회사에 따르면 상반기 매출은 지난해 연간 매출 471억원에 근접한 수준이다. 영업이익은 지난해 연간 영업이익 49억원의 약 2.7배를 기록했다. 2분기 매출은 287억원으로 전년 동기 대비 157% 증가했으며, 영업이익은 93억원으로 323% 늘었다. 당기순이익은 68억원으로 같은 기간 284% 증가했다.
상반기 실적은 반도체 사업 부문이 이끌었다. 반도체 사업 매출은 450억원으로 전체 매출의 90% 이상을 차지했다. 기존 1세대 습도제어 솔루션 'N2LPM'과 함께 2세대 솔루션 'JFS(Jet Flow Straightener)'의 공급이 확대된 영향이다.
특히 JFS는 주요 종합반도체기업(IDM)의 선단공정 투자 확대에 따라 공급량이 늘고 있다. 회사에 따르면 올해 상반기 마이크론에 공급한 장비 규모는 236억원이다. 기존 고객사의 미설치 라인과 신규 구축 라인 등에 대한 추가 공급도 추진하고 있다. 반도체 사업 매출 확대와 함께 수익성도 개선됐다. 회사에 따르면 매출원가율은 지난해보다 최대 6%포인트 낮아졌다.
사업 확대에 따라 매출채권과 재고자산도 증가했다. 매출채권은 지난해 말 105억원에서 올해 상반기 말 202억원으로 늘었다. 수주 물량 공급에 대비한 재고자산도 같은 기간 36억원에서 126억원으로 증가했다. 상반기 말 자산총계는 1156억원으로 지난해 말보다 33.9% 늘었다.
저스템은 하반기에도 글로벌 반도체 고객사를 대상으로 JFS 공급을 확대하는 한편 디스플레이 사업에서도 추가 매출 확보에 나설 계획이다.
김용진 저스템 사장은 "글로벌 시장에서 JFS 채택 및 공급 확대와 반도체 솔루션의 수요 증가로 상반기 매출과 수익성이 함께 개선됐다"며 "하반기에도 글로벌 IDM사 적용 확대와 디스플레이 부문 사업 확대를 통해 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com