삼척시, 집중호우 대비 맨홀 안전시설 정비 착수…15억 투입

AI 핵심 요약beta
- 삼척시가 12일 집중호우 대비 맨홀 안전시설 정비에 착수했다.
- 교동·남양동·사직동에 맨홀 390개소와 추락방지망 1203개소를 설치한다.
- 삼척시는 9월까지 마무리해 보행자 안전을 강화한다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 12일 국지성 집중호우로 인한 맨홀 뚜껑 이탈 사고를 예방하기 위해 하수도정비 중점관리지역 내 우·오수 맨홀 안전시설 정비사업을 착수했다고 밝혔다.
하수도정비 중점관리지역은 하수의 범람으로 피해가 발생할 우려가 있는 지역으로 교동, 남양동, 사직동이 해당된다.
이번 사업에는 15억 1200만 원의 예산이 편성돼 있으며 우·오수 맨홀 뚜껑 390개소를 교체하고 추락방지망 1203개소를 설치할 계획이다. 정비는 지난 6월 시작됐고 현재까지 350개소의 맨홀 뚜껑이 교체됐으며 추락방지망은 1080개소가 설치됐다.
추락방지망은 집중호우로 맨홀 뚜껑이 이탈하거나 열릴 경우 보행자의 추락을 방지하는 안전시설이다. 삼척시는 오는 9월까지 정비사업을 마무리할 예정이다.
삼척시 홍도의 하수사업소장은 "집중호우 시 맨홀 뚜껑이 이탈해 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고 시민들이 안전하게 보행할 수 있도록 하겠다"며 "하수도 시설물 점검 및 관리를 지속적으로 강화하겠다"고 설명했다.
onemoregive@newspim.com