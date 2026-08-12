구세군·롯데, mom편한 꿈다락 9차 사업 대상 기관 모집

AI 핵심 요약beta
- 구세군과 롯데가 12일 mom편한 꿈다락 2026년 모집을 시작했다.
- 전국 지역아동센터 3개소에 공간개선과 기자재를 지원한다.
- AI·AR·VR 교육과 창작활동 프로그램도 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 구세군과 롯데가 'mom편한 꿈다락' 2026년 사업 대상 기관 모집을 시작한다. 이 사업은 지역아동센터의 생활 공간을 개선하고 아동의 미래 역량을 키우는 것을 목표로 한다.
'mom편한 꿈다락' 사업은 지역아동센터의 노후 공간을 개선해 아동이 좋은 환경에서 성장할 수 있도록 지원한다. 지난 8년간 전국 100개 지역아동센터가 사업에 참여했으며, 올해는 인공지능(AI) 및 디지털 도구 활용 교육 과정을 개선한다.
올해는 전국 지역아동센터 3개소를 선정해 맞춤형 환경 개선을 지원한다. 선정 기관에는 꿈다락 구조물 설치, 바닥·벽·천장 등 시설 개선과 함께 PC, 전자칠판, 도서, 크로마키 월, 촬영 장비, 3D 프린터 등 창작 활동 기자재를 제공한다.
조성된 공간에서는 AI를 활용한 콘텐츠 제작, AR·VR 공간 디자인, 3D펜을 활용한 굿즈 제작 등 아동이 직접 참여하는 AI·크리에이티브 교육 프로그램도 운영할 예정이다.
신청 대상은 이용 아동 정원 30명 이상 등 사업 요건을 충족하는 전국 지역아동센터다. 신청은 8월 28일 오후 1시까지 이메일로 제출하면 된다. 자세한 신청 자격과 지원 내용은 구세군
구세군 관계자는 "아이들이 쾌적한 공간에서 생활하고 새로운 기술을 이용하며 창작 활동을 통해 가능성을 넓힐 수 있도록 지원하고자 한다"며 "롯데와 함께 아이들의 생활 및 배움 환경을 지속적으로 개선해 나갈 것"이라고 말했다.
구세군은 1928년부터 자선냄비를 통해 국내외 취약계층을 위한 나눔 활동을 이어오고 있다.
whitss@newspim.com