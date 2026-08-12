유승렬·고평기·고범석·김종철 치안정감 승진…차기 경찰청장 후보군 변화

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 12일 치안정감 4명 승진 내정했다.
- 유승렬·고평기·고범석·김종철이 내정됐다.
- 경무관 9명도 치안감으로 승진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰청이 치안정감 4명과 치안감 9명 등 경찰 고위직 승진 내정 인사를 단행했다.
경찰청은 12일 현재 치안감인 유승렬 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관, 고평기 제주특별자치도경찰청장, 고범석 전남경찰청장, 김종철 경상남도경찰청장을 치안정감으로 내정했다.
치안정감은 경찰청장(치안총감) 바로 아래 계급으로 총 7자리이다. 치안정감은 경찰청 차장, 서울·부산·인천·경기남부경찰청장, 경찰대학장, 국가수사본부장 등 보직을 맡는다. 통상 치안정감 중에서 경찰청장 인사를 낸다. 치안정감이 차기 경찰청장 후보군이다.
유승렬 수사기획조정관은 경찰대학 10기로 경찰청 치안정보국장과 대변인 등을 지냈다. 고범석 전남청장은 경찰대학 8기로 경찰청 감찰담당관, 서울경찰청 기동단장 등을 지냈다. 김종철 경남청장은 간부 후보 45기로 국정기획위원회 위원, 강원경찰청 생활안전부장 등을 지냈다. 고평기 제주청장은 경찰대학 9기로 경찰청 범죄예방대응국장, 서울경찰청 범죄예방대응부장 등을 지냈다.
현재 경무관인 박헌수 박헌수 마약범죄 정부합동수사본부, 박준성 경찰청 국제치안협력국장 직무대리, 이서영 생활안전교통국장 직무대리, 송유철 서울청 경무부장, 김성재 서울청 치안정보부장, 오승진 서울청 수사부장, 양영우 서울청 101경비단장(경찰관리관), 김광식 서울청 서울관악경찰서장, 송병선 경기도남부청 광역수사단장은 치안감으로 승진했다.
calebcao@newspim.com