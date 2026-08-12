소방청, 화재·구급 등 주요 데이터 5종 API 개방…AI 활용 문 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 12일 소방 5종 데이터를 API로 개방했다
- 화재·구급 등 최신 자료를 2026년까지 연계했다
- 119 대시보드·길찾기 등 국민 서비스도 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 화재와 구급, 신고접수 등 주요 소방 데이터를 응용프로그램 인터페이스(API) 방식으로 개방해 인공지능(AI)과 데이터 활용의 문을 넓힌다.
소방청은 소방안전 빅데이터 플랫폼의 활용성과 국민 편의를 높이기 위해 소방 주요 데이터 5종의 API 개방을 확대하고 신규 대국민 서비스를 제공한다고 12일 밝혔다.
이번 기능 개선은 소방청 데이터웨어하우스(DW)와 소방안전 빅데이터 플랫폼 간 연계를 강화해 데이터의 정확성과 신뢰성을 높이고 국민과 기업, 연구기관 등이 소방 데이터를 보다 편리하게 활용할 수 있도록 하기 위해 추진됐다.
소방청은 우선 ▲화재 ▲구급 ▲구급상황관리 ▲소방대상물 ▲신고접수 등 주요 데이터 5종을 최신 기준으로 현행화하고 API 방식으로 개방했다.
이에 따라 이용자는 플랫폼에서 데이터를 직접 내려받는 것뿐 아니라 필요한 데이터를 자체 시스템이나 서비스와 연계해 활용할 수 있게 됐다. API 서비스의 데이터 제공 범위도 2026년 자료까지 확대했다.
국민이 소방활동 현황을 쉽게 파악할 수 있는 '119소방안전 활동상황 대시보드'도 제공한다. 소방청이 공개하는 일일 화재·구조·구급·생활안전 등 주요 소방활동 정보를 시각화해 한눈에 확인할 수 있도록 했다.
위기 상황에 놓인 국민을 위한 '119생명안전 길찾기' 서비스도 마련했다. 심리적 어려움이나 위기 상황에 처한 국민에게 109 전화·문자 상담과 SNS 상담, 119 긴급신고, 112 도움 요청 등 상황별 지원 정보를 안내한다. 관련 상담기관과 자살예방 정보도 함께 제공한다.
플랫폼 이용 편의성도 개선했다. 회원가입 과정에서 이용자가 기업 정보를 직접 입력해야 했던 기존 방식에서 기업명을 검색하면 관련 정보가 자동 입력되도록 변경했다.
소방청은 이번 개편을 계기로 소방안전 빅데이터 플랫폼을 단순한 데이터 제공 창구에서 국민 생활안전 서비스와 민간·공공 분야의 데이터 활용을 지원하는 소방 AI·데이터 기반 플랫폼으로 확대한다는 계획이다.
이진헌 소방청 소방인공지능융합담당관은 "이번 기능개선으로 최신 소방안전 데이터를 보다 신속하고 안정적으로 제공하는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 국민이 체감할 수 있는 소방안전 데이터 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com