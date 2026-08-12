공무원이 직접 AI로 업무도구 만든다…한 달 만에 405개 실험

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 중앙부처 과장부터 지방정부 주무관까지 공무원이 인공지능(AI)을 활용해 업무에 필요한 프로그램을 직접 개발하는 실험이 공직사회에서 확산하고 있다.

행정안전부는 지난달 3일부터 시범 운영 중인 'AI 정부 실험실'의 공공 개발 산출물 저장소(GitLab) 가입자가 운영 한 달여 만에 1000명을 넘어섰으며 총 405개의 실험 프로젝트가 등록·추진되고 있다고 12일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

AI 정부 실험실은 공무원이 AI 코딩 도구를 이용해 업무 현장에서 나온 아이디어를 직접 구현하고, 개발한 코드와 경험을 공공 GitLab을 통해 다른 공무원과 공유·협업할 수 있도록 만든 범정부 개발·실험 공간이다.

전문 개발자가 참여하는 대규모 정보화 사업과 달리 실제 업무를 가장 잘 아는 공무원이 필요한 기능을 직접 만들고 시험한 뒤 개선해 나가는 방식이다.

현재 전체 실험 과제 가운데 189개가 공공 GitLab에 공개돼 있다. 다른 공무원들도 개발 과정과 결과물을 살펴보고 의견을 나누거나 후속 개발에 활용할 수 있다.

기관이나 직급에 관계없이 참여도 이어지고 있다. 보건복지부 박정환 의료인공지능데이터정책과장은 49건, 국립전파연구원 김동훈 연구사는 26건, 행안부 정준우 공공인공지능혁신과장은 21건의 실험 과제를 추진했다. 김해시 AI정책과 박성복 주무관은 16건, 서울 광진구 류승인 주무관은 13건의 프로젝트를 진행하고 있다.

개발 분야는 보고서 작성부터 반복 업무 자동화, 공문서 표현 점검, 메모·할 일 관리 등 실제 행정 현장에서 활용할 수 있는 업무가 중심이다.

박정환 과장은 보고서와 회의록 등 부서 자료를 공공 GitLab에 표준화해 축적하고 AI가 이를 자동으로 분류·요약해 자료 검색과 보고서 초안 작성에 활용하는 지식관리 체계를 실험하고 있다.

정준우 과장이 개발 중인 '온AI Work'는 자연어로 업무 내용을 입력하면 공무원 보고서 초안을 작성하는 AI 업무 도구다. 보고서 작성 부담을 줄여 공무원이 정책 판단에 보다 집중할 수 있도록 하는 것이 목표다.

국립국어원 김소희 연구사는 입력한 문장의 한국어 규범과 표현을 점검하는 '한국어 규범 조언 도구'를 개발하고 있다. 국립전파연구원 김동훈 연구사가 만든 '업무 매크로 도구'는 화면과 키보드·마우스 입력을 기록하고 재현해 자료 입력이나 시스템 조회 같은 반복 업무를 자동화한다.

조달청 우성균 주무관은 업무 중 떠오른 내용을 기록하면 입력된 메모를 자동으로 분류해 업무와 할 일을 관리할 수 있도록 돕는 '지능형 메모 애플리케이션'을 개발하고 있다.

행안부는 공무원의 AI 활용 직접 개발이 안전하고 책임 있게 이뤄질 수 있도록 보안과 품질, 산출물 관리, 업무 활용 절차 등을 규정한 '공무원 직접 개발 업무 지침'도 마련할 계획이다.

실험실에서 가능성이 확인된 프로젝트는 보안·품질 검증을 거쳐 실제 업무망에서 활용할 수 있도록 지원한다. 정식 대국민 서비스나 기관 공통 서비스로 발전시킬 필요가 있는 프로젝트는 정보화 사업 절차와 연계해 확산할 방침이다.

황규철 행안부 인공지능정부실장은 "AI 정부 실험실의 가장 큰 성과는 현장을 가장 잘 아는 공무원이 소속과 직급에 관계없이 직접 문제를 정의하고 해결책을 만들어 가기 시작했다는 점"이라며 "한 공무원의 작은 아이디어가 공개와 공유를 통해 기관의 업무혁신으로 이어지고, 범정부가 함께 활용하는 공공의 자산으로 발전할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com