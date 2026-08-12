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월가의 공격적 전망마저 압도한 실적…이제는 '수익화'로 증시 랠리 시험대

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AI 핵심 요약

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  • 미국 기업 2분기 실적이 11일 월가 기대를 웃돌았다
  • S&P500 이익전망은 33.3%로 역대 최고를 기록했다
  • 증시 추가 상승은 AI투자를 수익으로 바꿀지가 관건이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2분기 S&P500 순이익 전년비 30%↑ 전망…5년 만에 최대 서프라이즈율
AI 편중 우려 딛고 헬스케어·금융 등 비(非)테크 업종도 동반 강세
[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 기업들의 2분기 실적이 이미 높아진 월가의 기대마저 잇달아 웃돌며 뉴욕증시 상승을 뒷받침하고 있다. 다만 향후 랠리 지속의 관건은 막대한 인공지능(AI) 투자를 실제 수익으로 전환할 수 있느냐에 달렸다는 분석이 나온다.

11일(현지시각) 투자전문매체 배런스(Barron's)에 따르면 2분기(4~6월) S&P500 기업들의 순이익은 전년 동기 대비 30% 이상 증가할 것으로 전망된다. 약 5년 만에 가장 큰 분기 이익 증가폭이다.

현재까지 S&P500 구성 기업의 90% 이상이 실적을 발표한 가운데 76%가 월가 전망치를 웃돌았다. 이른바 '어닝 서프라이즈율'로는 5년 만에 가장 높은 수준이다.

S&P500 11개 주요 업종 가운데 10개 업종도 전년 대비 이익 증가세를 이어갈 것으로 예상된다.

데니스 폴머 몬티스파이낸셜 최고투자책임자(CIO)는 바론스에 "현재 증시를 움직이는 가장 강력한 힘은 실적"이라며 이란 관련 지정학적 리스크와 인플레이션, AI 자본지출의 지속 가능성에 대한 우려를 압도하고 있다고 진단했다. 그는 실적을 이번 증시 랠리를 이끄는 "화물열차"에 비유했다.

대형 기술주는 여전히 실적 개선을 이끄는 핵심 축이다.

뱅크오브아메리카(BofA)의 사비타 수브라마니안 전략가는 AI 관련 종목의 중간값 이익 증가율이 전년 대비 28%에 달한 반면 비AI 종목은 12%를 기록했다며 "AI가 여전히 지수의 주요 성장 동력"이라고 분석했다.

◆ 연간 이익 전망도 상향…역대 최고 수준

정보기술·통신서비스·임의소비재 업종의 실적 개선에 힘입어 2026년 S&P500 기업들의 연간 이익 증가율 전망치는 33.3%까지 높아졌다.

이는 S&P500 전체의 주당순이익(EPS) 기준 약 360달러에 해당하는 수준으로, 실적 시즌 초반 전망보다 6% 이상 상향된 수치다. 역대 가장 높은 연간 이익 전망이기도 하다.

이 같은 전망이 현실화하면 S&P500은 전년 대비 20% 이상의 이익 증가율을 4개 분기 연속 기록하게 된다. 이런 흐름은 지난 90년간 10차례만 나타났다.

시타델증권의 스콧 루브너 주식전략 헤드는 이번 어닝시즌의 특징이 단순히 높은 서프라이즈율에 있는 것이 아니라, 이미 높아진 시장의 기대를 기업들이 다시 뛰어넘으면서 이익 전망치가 가파르게 상향되고 있다는 점이라고 평가했다.

강한 실적 흐름은 주가에도 반영됐다.

S&P500은 8월 첫째 주 4월 이후 가장 강한 주간 상승률을 기록했으며, 지난 금요일 7757포인트로 사상 최고 종가를 새로 썼다. 월가의 연말 목표치는 8000포인트 안팎으로 수렴하고 있다.

지난달 22일 알파벳(GOOGL)을 시작으로 2분기 실적 발표가 본격화한 이후 S&P500은 약 3.5% 상승했고, 같은 기간 '매그니피센트7' 대형 기술주 지수는 4.2% 올랐다.

◆ 비(非)테크 실적도 예상 웃돌아…상승 기반 넓어져

이번 어닝시즌에서 눈에 띄는 부분은 실적 호조가 대형 기술주에만 집중되지 않았다는 점이다.

웰스파고에 따르면 비테크 기업들의 실적은 시장 전망치를 약 10% 웃돌았다. 이는 매그니피센트7을 포함한 기술주에서 나타난 실적 상회 폭의 두 배 이상으로, 코로나19 시기를 제외하면 역대 가장 큰 격차다.

에드워드존스의 브라이언 테리엔 수석 애널리스트는 더 많은 기업과 업종으로 실적 개선이 확산될 경우 시장의 상승세가 소수 초대형 기업에 대한 의존도를 낮추면서 보다 지속 가능한 흐름으로 이어질 수 있다고 분석했다.

실제 최근 3개월간 헬스케어 업종은 17.4% 상승해 S&P500 상승률의 세 배 이상을 기록했다. 금융과 산업 업종 역시 같은 기간 지수를 웃도는 성과를 냈다.

이는 올해 증시를 주도했던 AI·빅테크 중심의 상승세가 다른 업종으로도 확산되고 있음을 보여준다.

◆ 금리 상승에도 증시 지지…엔비디아가 다음 시험대

기업 실적이 개선되는 가운데 국채금리 상승도 이어지고 있다.

10년물 미 국채금리는 4.73%까지 올라 18개월 만에 최고 수준을 기록했다. 금리 상승은 통상 주식 밸류에이션에 부담으로 작용하지만, 현재는 강한 기업 이익 증가세가 금리 부담을 상쇄하는 모습이다.

블랙록투자연구소의 웨이 리 글로벌 최고투자전략가는 향후 5년간 미국 기업들의 이익이 연평균 11.6% 성장할 것으로 전망했다. 이는 과거 5년 단위 기간 가운데 약 15%에서만 나타났던 높은 수준이다.

다만 정부와 AI 하이퍼스케일러, 기업들이 자본을 확보하기 위해 경쟁하면서 장기 국채금리에 상승 압력이 계속될 수 있다고 그는 지적했다.

이번 어닝시즌의 마지막 대형 이벤트는 엔비디아의 실적 발표다.

엔비디아는 오는 26일 2분기 실적을 발표할 예정이다. 시장에서는 주당순이익(EPS)이 2.08달러로 전년 대비 두 배 가까이 증가하고 매출은 919억달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

엔비디아가 시장 기대를 충족하거나 웃돌 경우 AI 관련 기업들의 성장세에 대한 투자자들의 신뢰가 한층 강화될 가능성이 있다.

하지만 강한 실적 흐름이 증시의 추가 상승으로 이어지기 위해서는 AI 투자 자체보다 그 투자에서 실제 수익을 얼마나 만들어내느냐가 중요해질 전망이다.

아메리프라이즈의 앤서니 사글림베네 수석시장전략가는 "다음 국면의 관건은 AI 스토리 자체가 아니라 어떤 기업이 막대한 투자를 실제 수익으로 전환하느냐, 그리고 테크 업종이 아닌 기업들이 이 기술로 새로운 수익 창출 방식을 찾아내느냐에 달려 있다"고 말했다.

그는 "올해 시장의 움직임이 이미 보여주듯, 투자자들은 이 기준으로 종목을 선별하기 시작한 것으로 보인다"고 덧붙였다.

kwonjiun@newspim.com

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서울시 '기후동행패스' 15문 15답 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 9월 1일 대중교통 이용 시 환급 혜택이 적용되는 '모두의카드(기후동행패스)' 출시를 앞두고 서울시가 기존 기후동행카드 이용자들의 교통비 지원 혜택에 차질이 없도록 사전 안내를 시작했다. 서울시는 '기후동행패스' 전환 과정에서 시민 불편과 지원 혜택의 공백을 최소화하기 위해 기존 카드 운영을 1개월 연장한다. 따라서 30일권은 8월 31일까지 충전 가능하며, 충전한 카드는 최대 9월 29일까지 사용할 수 있다. 만료된 이용자는 '모두의카드'로 전환해야 한다. 후불 기후동행카드는 9월 30일까지 이용할 수 있으나, 10월 1일부터는 일반 교통카드로 전환돼 대중교통비 지원이 중단된다. 후불 카드 이용자들도 혜택을 받기 위해서는 모두의카드로 전환이 필요하다. 기후동행패스 [이미지=서울시] 다음은 기후동행패스와 관련한 궁금한 사항을 문답형식으로 정리했다. -정책 전환 이유는 ▲2024년 1월 서울시가 국내 첫 대중교통 무제한 정기권 '기후동행카드'를 출시했다. 2026년 1월 정부에서 기존 정률 환급제에 기후동행카드의 무제한 정기권 개념과 내용을 포함한 '모두의카드'가 출시됨에 따라 전국 대중교통 이용, 환급 혜택 강화, 서울시의 특화 서비스를 결합하고 혜택을 강화해 정책의 일원화를 추진한다. -기후동행카드 운영 기간은 ▲선불 카드 30일권은 8월 31일까지 충전할 수 있으며, 사용은 9월 29일까지 가능하다. 별도 충전이 필요 없는 후불 카드는 10월 1일부터 대중 교통비 할인 혜택이 없는 일반 교통카드로 전환된다. 기후동행카드의 단기권인 1·2·3·5·7일권은 지속적으로 운영될 예정이다. -교통카드 정책이 너무 복잡한데 ▲기후동행카드는 서울시가 추진한 서울시 내 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있도록 개발된 정기권이다. 모두의카드(K-패스)는 정부에서 추진하는 대중교통비 지원 사업으로, 전국에서 대중교통 이용 시 할인 혜택을 제공한다. 기후동행패스는 정부 사업인 모두의카드에 기후동행카드의 특화 서비스를 연계해 서울시민 대상으로 혜택을 강화한 정책이다. 기후동행패스 출시 전에 모두의카드, K-패스 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 혜택이 자동 적용된다. -카드 전환 시 혜택은 ▲모두의카드는 일반 기준 6만2000원 미만 이용 시 20% 환급, 6만2000원 이상 사용 시 차액분을 전액 환급해 주는 정책이다. 서울 대중교통 외 전국 대중교통을 이용할 수 있어 사용범위와 혜택이 강화된다. 모두의카드(기후동행패스) 카드 주요 사항 [자료=서울시] -반값 할인 혜택이 있다던데 ▲4~9월 모두의카드를 이용하는 경우 출퇴근 시차시간 이용 시 교통비 할인, 정액형 일반 기준 월 교통비가 3만원으로 적용되는 반값 할인 고유가 대책이 적용 중으로 추가적인 교통비 할인 혜택을 받을 수 있다. -기후동행패스 전환 시점은 ▲기존 발급된 모두의카드, K-패스 카드 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 자동으로 '기후동행패스'의 혜택이 적용되기 때문에 출시 전이라도 발급받아 이용하면 된다. 또 9월까지 모두의카드 이용 시 고유가 반값 할인이 적용돼 정액형 일반 기준 최대 약 3만원의 추가 교통비 할인 혜택을 받을 수 있어 빨리 전환할수록 좋다. -전환 시 청년 할인 혜택은 ▲9월 1일부터 만 35~39세 청년도 5만5000원 미만 사용 시 30% 환급, 5만5000원 이상 사용 시 정액 적용·환급 등이 적용된다. 9월까지 모두의카드 반값 할인 대책으로 최대 약 3만원의 대중교통비 할인 혜택을 적용받을 수 있다. -제대군인(~만 42세) 청년 할인, 따릉이 연계 할인, 문화시설 연계 할인 적용은 언제쯤 ▲제대군인 청년 할인 적용, 따릉이 연계 할인 등의 특화 서비스는 관계기관 협의와 시스템 개선이 필요하고, 문화시설 연계 할인은 조례 개정이 필요한 사항으로 관련 절차의 조속한 진행을 통해 연내 적용할 예정이다. -발급·사용법은 ▲모두의카드를 이용하고 있는 서울시민은 별도의 카드전환 없이 9월 1일부터 기후동행패스의 혜택이 적용된다. 신용·체크카드 형태의 모두의카드를 카드사를 통해 발급받은 경우, 수령 후 K패스 누리집에 카드를 등록하고 이용해야 익월부터 환급 혜택을 적용받는다. 편의점 등에서 구매한 선불형 모두의카드는 카드 발급기관 누리집이나 앱에 카드번호·환급계좌 등을 등록한 뒤 K패스 누리집에 등록해야 환급 혜택을 받을 수 있다. 모바일 앱으로 발급받은 선불 모두의카드도 발급기관 누리집이나 앱에 등록한 후 K패스 누리집에 등록해야 한다. 모두의카드(기후동행패스) 발급 방법(후불, 선불, 모바일) [자료=서울시] -무조건 매월 1일부터 이용해야 하는지 ▲아니다. 모두의카드(기후동행패스)가 매월 말일부터 쓴 대중교통비 기준으로 할인혜택을 적용하고 있으나, 아무 때나 K패스 누리집 등에 카드를 등록하고 사용한다면 해당 월에 사용한 금액 기준으로 환급 혜택을 적용받게 된다. 발급받거나 구매한 모두의카드 등을 필수로 K-패스 누리집에 개인정보·카드번호를 입력 후 사용해야 대중교통비 환급 지원을 받을 수 있다. -기존 실물 기후동행카드를 3000원 주고 구매했는데 환불이 가능한지 ▲9월부터 약 한 달 동안 서울시 내 주요 지하철역 12개소(서울역, 잠실, 사당, 선릉, 여의도, 성수, 가산디지털단지, 건대입구, 시청, 연신내, 노원, 홍대입구)에서 사용을 완료한 기존 기후동행카드를 반납할 경우 새로 출시된 기후동행패스 카드로 무상 교환해 주는 행사, 또 이미 카드를 전환한 시민들을 위해서는 커피 또는 편의점 쿠폰 교환 행사를 준비하고 있다. -기후동행패스도 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등에서 이용 가능한지 ▲불가하다. 모두의카드(기후동행패스)는 거주지를 기반으로 하는 대중 교통비 환급 지원 사업으로 서울 시민만 적용 대상이 된다. 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등의 시민들은 해당 지역의 모두의카드 서비스인 '더경기패스'로 전환이 필요하다. -단기권의 이용 범위는 ▲향후 단기권의 이용 범위는 서울 지역과 인천국제공항 하차가 적용되며, 기존의 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등은 이용 가능 범위에서 제외된다. -기후동행카드 3만원 페이백 대책 신청은 언제까지 ▲지난 4~6월 고유가 대책의 일환으로 추진된 기후동행카드 30일권의 충전·만료 이용자 대상 3만원 페이백 신청은 오는 31일까지 티머니 카드&페이 누리집을 통해 신청 가능하다. -인터넷 사용이 어려운 고령자나 외국인이 페이백을 신청하려면 ▲65세 이상 어르신, 거주지 이전자, 외국인, 귀화·주민번호 변경자, 간편인증 수단 미소지자(만 14세 미만, 2G 휴대전화 이용자 등)를 대상으로는 우편·팩스·이메일을 통한 3만원 페이백 수기 신청도 받고 있다. 신청서 출력은 '티머니 카드&페이' 누리집 내 팝업 등을 통해 내려받을 수 있으며, 간단한 성명, 카드번호, 계좌번호, 거주지를 확인할 수 있는 초본(외국인의 경우 외국인사실증명서) 등을 첨부해 송부하면, 수기로 확인 후 페이백이 진행된다. kh99@newspim.com 2026-08-12 11:15
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극심한 가뭄 경남 '국가소방동원령' [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 가뭄과 폭염으로 심각한 물 부족을 겪고있는 경남 지역을 위해 국가소방동원령이 내려졌다. 소방청은 11일 오후 8시를 기해 국가소방동원령을 발령하고 전국 소방본부 소속 물탱크차 200대와 소방대원 400명을 경남에 긴급 투입, 농업용수와 생활용수를 공급하기로 했다. 이번 조치는 폭염과 가뭄으로 인한 국민 피해를 최소화하기 위해 행정력을 총동원하라는 이재명 대통령의 지시에 따른 것이다. 국가소방동원령은 재난 발생 우려가 크거나 재난이 발생해 해당 지역 소방력만으로 대응이 어려울 때 전국의 소방력을 동원하는 조치다. 최용철 소방청장 직무대행은 "폭염과 가뭄이 장기화하면서 국민의 일상과 생업에 직접적인 피해가 발생하고 있는 만큼 지역 차원의 대응을 넘어 국가적 지원이 필요한 상황"이라고 밝혔다. 그는 "전국의 가용 소방력을 신속하게 투입해 급수가 필요한 지역에 적기에 용수가 공급될 수 있도록 해 국민 불편과 피해를 최소화할 것"이라고 말했다. 농업가뭄관리시스템(ADMS)에 따르면 경남의 평균 저수율은 33.5%로 전국에서 가장 낮은 것은 물론, 평년 저수율 72%에 크게 못미치고 있다. 현재 경남 18개 시·군 가운데 함양군을 제외한 17개 지역에 농업용수 가뭄 단계가 내려졌다. 특히 밀양과 거제, 함안 3개 지역은 심각 단계다. 소방청은 이번 동원령에 따라 서울과 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 등 16개 시·도 소방본부에서 물탱크차 200대와 소방인력 400명이 경남으로 이동한다고 설명했다. 동원된 소방력은 12일 오전 9시까지 집결지에 모여 13일까지 이틀간 급수 지원 활동을 벌인다. 한편 경남소방본부는 자체 소방력만으로 원활한 급수 지원에 한계가 있다고 판단해 국가소방동원령을 요청했고, 소방청도 전국 단위 지원이 필요하다고 판단해 동원령을 내렸다. 경남 창원시가 지난 1일 의창국 북면의 한 농경지에 의창소방서의 소방 차량을 활용해 소방 용수를 공급하고 있다.[사진=창원시] 2026.08.02 osy75@newspim.com 2026-08-11 23:03

[주요포토]

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종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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