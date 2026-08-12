李대통령, 4개국 주한대사 신임장 제정식…美 스틸 대사 첫 만남

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 12일 주한대사 4명에게 신임장을 받았다.
- 청와대 본관에서 신임장 제정식이 열렸다.
- 이 대통령은 새 대사들과 악수하고 환영했다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 12일 미셸 스틸 주한 미국대사를 비롯한 주한 대사 4명으로부터 신임장을 받았다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 본관에서 열린 주한대사 신임장 제정식에서 4개국 주한 상주대사로부터 신임장을 받았다.
이 대통령은 새 대사들과 악수를 나누고 대사의 수행원이나 배우자와 함께 사진 촬영을 하며 환영 인사를 건넸다.
신임장 제정식은 파견국의 국가원수가 자국 신임 대사에게 수여한 신임장을 주재국 국가원수에게 전달하는 절차다. 이번 행사는 이재명 정부 출범 이후 4번째로 열린 신임장 제정식이다.
이 대통령에게 ▲반다 마리아 디아스 스텔제르 세케이라 주한 포르투갈대사 ▲자말 알 수와이디 주한 아랍에미리트(UAE)대사 ▲미셸 스틸 주한 미국대사 ▲숀 호이 주한아일랜드 대사가 신임장을 전달했다.
이번 신임장 제정식에서 이 대통령은 스틸 대사와 처음 만났다. 스틸 대사는 지난 7월 30일 인천공항을 통해 한국에 도착한 뒤 지난 4일 조현 외교부 장관과 위성락 국가안보실장을 만났다.
한미 간 통상·안보 현안이 산적한 만큼 스틸 대사에게 한국과 미국의 가교 역할도 당부할 것으로 보인다.
pcjay@newspim.com