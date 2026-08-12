우리카드, '2026 롤드컵 뉴욕 결승' 초청 이벤트…항공·숙박 패키지 제공

AI 핵심 요약beta
- 우리카드가 12일 롤드컵 결승전 초청 이벤트를 시작했다.
- 마스터카드 고객은 다음 달 30일까지 응모할 수 있다.
- 1등은 뉴욕 결승전 패키지와 항공·숙박을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리카드는 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(롤드컵)' 결승전 초청 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.
이번 이벤트는 우리카드 마스터카드 고객을 대상으로 진행되며, 국내 전용·법인·기프트카드는 제외된다. 참여를 원하는 고객은 다음 달 30일까지 우리카드 이벤트 페이지에서 응모하면 된다.
카드 이용 실적에 따라 추첨 기회도 추가로 제공한다. 국내에서는 결제금액 30만원당 1회씩 최대 10회, 해외에서는 10만원당 1회씩 최대 20회의 추첨 기회를 받을 수 있다. 국내외 실적을 합산해 1인당 최대 30회까지 참여할 수 있다.
1등 당첨자 1명에게는 본인과 동반 1인이 함께 이용할 수 있는 롤드컵 결승전 관람 패키지를 제공한다. 결승전 티켓과 인천~뉴욕 왕복 항공권, 현지 호텔 숙박권, 레스토랑 식사권, 뉴욕 공항 픽업·드롭 서비스, 뉴욕 시내 투어 프로그램 등이 포함된다.
이와 함께 2등부터 LG 울트라기어 4K 모니터 5명, 애플 에어팟 4세대 10명, 문화상품권 2만원권 100명, 배달의민족 1만원권 200명에게 경품을 제공한다.
응모 방법과 당첨자 발표 등 이벤트에 대한 자세한 내용은 우리카드 홈페이지 및 우리WON카드 이벤트 페이지를 통해 확인 가능하다.
유태현 우리카드 마케팅본부 부사장은 "e스포츠 팬들이 뉴욕 롤드컵 결승전 관람과 현지 관광을 함께 즐길 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 카드 이용을 통해 차별화된 경험을 제공할 수 있는 혜택을 확대하겠다"고 말했다.
한편 2026 롤드컵 결승전은 현지시간 기준 오는 11월 14일 미국 뉴욕에서 열린다.
yunyun@newspim.com