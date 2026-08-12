이용필 산업기술기획평가원장 취임…"산업 AI 전환·R&D 혁신 선도"

AI 핵심 요약beta
- 이용필 전 산업통상부 대변인이 11일 KEIT 원장으로 취임했다.
- 이 원장은 제조기업의 AI 전환과 기술혁신을 핵심 과제로 제시했다.
- 산업 전반의 AI 전환과 R&D 혁신을 이끌겠다고 말했다.
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"국가 산업경쟁력 제고에 역량 집중"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 이용필 전 산업통상부 대변인이 한국산업기술기획평가원(KEIT) 제6대 원장으로 취임했다.
산업기술기획평가원은 이용필 신임 원장이 지난 11일 취임했다고 12일 밝혔다.
이 신임 원장은 행정고시 41회로 공직에 입문해 산업통상부 소재융합산업정책관, 첨단산업정책관, 기획조정실장, 대변인 등을 역임했다. 산업·기술 정책 전반에서 경험을 쌓아왔다.
이 원장은 제조기업의 인공지능(AI) 전환과 기술혁신을 핵심 과제로 제시했다.
이 원장은 "치열해지는 글로벌 기술패권 경쟁과 급변하는 대외환경 속에서 우리 산업이 지속적으로 성장하기 위해서는 제조기업의 AI 전환과 기술혁신이 무엇보다 중요하다"고 말했다.
이어 "KEIT가 산업 전반의 AI 전환을 촉진하고 산업 연구개발(R&D) 혁신을 선도하는 전문기관으로서 국가 산업경쟁력 제고에 실질적으로 기여할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com