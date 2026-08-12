길음역 인근 역세권 장기전세주택 574가구 건립

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 12일 길음역 인근 574가구 주택사업을 의결했다
- 최고 29층 7개 동에 장기전세주택 115가구를 포함했다
- 2027년 상반기 착공해 2031년 준공을 목표로 한다
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울지하철 4호선 길음역 인근에 최고 29층, 7개 동 규모의 공동주택 574가구가 조성된다.
12일 서울시에 따르면 지난 11일 열린 제14차 건축위원회는 이같은 내용을 담은 '길음역 역세권주택 및 공공임대주택사업' 안건을 의결했다.
이번 결정에 따라 길음역 인근에는 지하 6층~지상 최고 29층, 7개 동 규모의 574가구 역세권장기전세주택이 들어설 예정이다. 이 가운데 115가구는 장기전세주택으로 공급된다.
시 건축위원회는 대상지가 길음역 인근 핵심 위치에 입지한 만큼 보행환경개선과 경관적 개방감 확보에 중점을 두고 심의를 진행했다. 단지에는 커뮤니티지원시설(952.82㎡)과 아동청소년놀이터(289.85㎡) 등 청소년 상담복지센터와 아동·청소년 놀이공간, 지역 주민을 위한 시설도 함께 마련된다.
길음역과 인근 주거지를 연결하는 공공보행통로를 조성해 보행 편의를 높이고, 단지 중앙에도 열린 보행 공간을 마련해 개운산 근린공원과 새소리어린이공원으로의 접근성을 높일 계획이다. 분양주택과 공공임대주택은 동·호수를 무작위 추첨 방식으로 전체 동에 섞어서 배치한다. 아울러 보행자와 청소년 공간과 생활편의 시설을 확충한다. 해당 사업은 사업시행계획인가를 거쳐 2027년 상반기 착공, 2031년 준공을 목표로 추진할 예정이다.
명노준 서울시 주택실장은 "이번 심의는 역세권 주택공급을 위한 사업"이라며 "심의 통과 이후 후속 절차도 꼼꼼히 챙겨 사업이 차질 없이 추진되고 시민들이 실제 변화를 체감할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
donglee@newspim.com