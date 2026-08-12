삼성자산운용, '미국S&P500인덱스펀드' 순자산 1조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용은 12일 삼성미국S&P500인덱스펀드가 1조원을 돌파했다.
- 이 펀드는 2년 7개월 만에 2000억원에서 1조원으로 컸다.
- 환노출형 자금 유입과 낮은 추적오차가 성장 배경이었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"환노출(UH), 환헤지(H) 등 투자 선택권 제공 주효…낮은 추적 오차율 유지"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 12일 자사 '삼성미국S&P500인덱스펀드'가 국내 S&P500 추종 공모펀드 가운데 최초로 순자산 1조원(모펀드 기준)을 돌파했다고 밝혔다.
삼성자산운용에 따르면 해당 펀드는 2023년 12월 말 순자산 2000억원을 넘어선 이후 2년 7개월여 만에 1조원 규모로 성장했다. 이는 2023년 말 대비 397.7%, 작년 말 이후 27.8% 성장한 수준이다.
삼성미국S&P500인덱스펀드는 투자자가 환율 전망과 위험 선호도에 따라 환헤지(H)형과 환노출(UH)형을 선택할 수 있도록 설계됐다.
1년 전 1400원 미만이었던 달러/원 환율이 지정학적 불확실성 고조 등으로 지난 7월 1555.8원까지 상승한 가운데, 환율 상승 수혜를 누릴 수 있는 환노출(UH)형으로 자금이 대거 몰렸다고 회사 측은 설명했다.
또한 상품은 펀드가 추종하는 지수와의 성과 차이를 나타내는 '추적 오차율'에서 최근 1년 기준 0.6%, 2016년 3월 설정 이후 전체 기간 기준 0.66%라는 낮은 수준을 유지하고 있다.
최근 1년 수익률은 환헤지(H)형이 19.5%, 환노출(UH)형이 23.5%를 기록했다.
삼성미국S&P500인덱스펀드는 엔비디아, 애플, 알파벳, 비자 등 미국을 대표하는 500개 우량 기업에 투자해 넓은 섹터 분산 효과를 제공한다.
류종하 삼성자산운용 매니저는 "S&P500 지수는 지난 30년간 연평균 약 10%의 수익률을 기록하며 글로벌 시장의 핵심 벤치마크로의 위상을 공고히 해왔다"며 "미국 혁신기업들이 지속적으로 산업 구조 변화를 주도해 온 결실"이라고 말했다.
류 매니저는 "폭넓게 분산된 S&P500 포트폴리오는 개별 업종의 변동성 리스크를 완화하면서 미국 경제의 장기 성장에 효과적으로 참여할 수 있는 검증된 투자 대안이 될 것"이라고 분석했다.
rkgml925@newspim.com