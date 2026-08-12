네이버클라우드, 공공 협업툴 '네이버웍스'에 AI 검색·문서 기능 추가

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드가 13일 네이버웍스에 AI탭 등 새 기능을 공개했다.
- 페이지와 AI 스튜디오로 문서 협업과 자료 정리를 지원했다.
- EASY로 맞춤형 에이전트를 만들고 내년 상반기 출시를 목표로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버클라우드가 공공 협업툴 '네이버웍스'에 AI 검색과 문서 협업 기능을 추가한다.
네이버클라우드는 13일 서울드래곤시티에서 열리는 '공공 AX 전략 세미나'에서 세 가지 신규 기능을 공개한다. 행정망 내에서 생성형 AI 기반 검색 서비스 'AI탭'을 활용할 수 있게 되며 최신 외부 정보와 부처 내부 문서를 한 화면에서 확인할 수 있다.
협업 문서 서비스 '페이지'는 여러 구성원이 하나의 문서를 함께 작성하고 조직의 지식으로 축적하는 기능이다. 한글·엑셀·워드·PDF 등 다양한 형식의 파일을 불러와 작업할 수 있다. 조직 데이터로 맞춤형 AI를 만드는 'AI 스튜디오'와 결합하면 흩어진 자료를 AI가 모아 정리해준다.
AI 에이전트 솔루션 'EASY'는 별도의 AI 지식 없이도 각 부처에 최적화된 에이전트를 만들 수 있다. 자연어 문장으로 업무를 설명하면 즉시 실행 가능한 에이전트가 자동 생성된다.
네이버클라우드는 내년 상반기 정식 출시를 목표로 하며 9월부터 전방 배치 엔지니어(FDE)가 기관별 필요 에이전트를 고객과 함께 발굴할 계획이다.
네이버웍스는 행정안전부와 과학기술정보통신부가 주관하는 '지능형 업무관리 플랫폼' 사업을 통해 공공 현장에 확산 중이다.
지난 3월 시범사업 평가를 거쳐 행안부·과기부·식약처의 공식 협업 플랫폼으로 채택됐다. 향후 전국 공무원 70만 명 이상으로 적용 범위를 확대할 예정이다.
경성민 네이버클라우드 제품전략 총괄은 "자료를 찾고 취합하고 정리하는 일은 AI에게 맡기고 공무원은 정책을 고민하고 국민을 살피는 행정 본연의 가치에 더욱 집중할 수 있도록 지원하겠다"라며 "네이버웍스는 협업 도구를 넘어 공공 업무 혁신을 이끄는 AI 워크스페이스로 진화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
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