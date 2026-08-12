G마켓, 인천 웰니스 여행상품 최대 10만원 할인

AI 핵심 요약beta
- G마켓이 12일 인천관광공사와 웰니스 여행전을 시작했다.
- 인천 숙박·레저 상품에 5~7% 쿠폰을 제공했다.
- 경원재 등 숙박과 요트투어·크루즈 상품을 선보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숙박 7%·레저 5% 쿠폰
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 인천광역시, 인천관광공사와 함께 오는 10월 18일까지 '쉼이 있는 힐링도시, 인천 웰니스 여행' 기획전을 진행한다고 12일 밝혔다.
기획전에서는 인천 소재 숙박시설과 체험·레저·입장권, 패키지 여행상품 등을 할인 판매한다.
할인쿠폰은 인천 소재 숙박시설에 적용되는 7% 쿠폰과 레저·입장권 상품에 적용되는 5% 쿠폰으로 구성했다. 두 쿠폰 모두 1000원 이상 구매할 때 사용할 수 있으며 각각 최대 10만원까지 할인된다.
숙박 상품으로는 경원재 바이 워커힐, 더위크앤리조트, 파라다이스시티, 인스파이어 리조트 등을 선보인다. 7% 쿠폰은 인천 소재 모든 숙박시설에 적용된다.
체험·레저 상품은 스파·웰빙푸드와 자연치유 상품을 중심으로 구성했다. 금풍양조장, 약석원, 차덕분, 파라다이스시티 씨메르 등이 포함된다.
글라이더스 왕산 선셋 요트투어, 팔미도 선셋 크루즈 숙박 패키지, 현대요트 프라이빗 투어 등 여행상품도 마련했다.
G마켓은 이날 오후 10시 인스파이어 리조트를 주제로 라이브방송을 진행하고 관련 혜택을 선보일 예정이다.
kji01@newspim.com