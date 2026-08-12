ROTC 지원 3년 연속 증가…육군, AI·드론 접목 '미래 장교' 양성 박차

AI 핵심 요약beta
- 육군이 11일 ROTC 지원자 증가 대책을 논의했다.
- 육군은 모집홍보 확대와 장려금 인상이 효과를 냈다고 봤다.
- AI·드론 교육을 늘려 미래형 초급장교를 키우기로 했다.
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모집부터 선발·후보생 관리까지 통합 인재관리체계 구축
AI 맞춤교육·드론 훈련 강화… 야전형 전투지휘능력 육성
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군 학군사관후보생(ROTC) 지원자가 2024년부터 3년 연속 증가한 것으로 나타났다.
육군은 모집홍보 예산 확대와 현장 모집활동 여건 보장, 단기복무 장려금 인상 등 제도 개선이 지원자 확대에 영향을 미친 것으로 보고, 인공지능(AI)·드론 등을 접목한 미래형 장교 양성체계 구축에 속도를 내기로 했다.
육군은 11일 육군학생군사학교에서 김규하 육군참모총장 주관으로 '인력획득전략 및 양성교육 혁신방안 토의'를 열고 ROTC 인력획득 성과와 양성교육 발전방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 토의는 병역자원 감소와 청년층 직업 선호 변화 등 인력획득 여건 변화에 대응해 ROTC 모집 성과를 점검하고, 모집·선발부터 후보생 관리와 양성교육까지 연계하는 체계 개선방안을 마련하기 위해 열렸다.
육군은 최근 장교 지원 추세와 대학별 모집 여건을 분석한 결과를 토대로 우수 인재를 안정적으로 확보·육성하기 위한 통합 인재관리체계 구축 방안을 검토했다. 모집 단계에서 확보한 지원자 정보를 선발과 후보생 관리, 교육 과정까지 연계해 개인별 역량과 특성을 반영한 관리체계를 갖추겠다는 것이다.
경제적 인센티브 확대와 선발절차 효율화, 대학 현장 중심의 모집홍보 강화 방안도 논의됐다. 육군은 후반기에도 ROTC 후보생 선발을 이어가는 한편, AI 기술을 인재 선발에 활용하는 방안 등 미래 인력획득 환경에 대비한 선발체계 발전 과제를 연구·검토할 계획이다.
양성교육 혁신 방안도 주요 의제로 다뤄졌다. 육군은 후보생들이 임관 직후 야전부대에서 요구되는 전투지휘능력과 리더십을 갖추도록 교육시설을 개선하고, AI 기반 맞춤형 교육과 드론 교육훈련을 단계적으로 확대하기로 했다. 첨단기술을 활용해 미래 전장환경에 적응할 수 있는 초급장교를 길러내겠다는 취지다.
김 총장은 토의 뒤 전국 학군단장들과 간담회를 갖고 모집과 후보생 교육 현장의 의견을 들었다. 김 총장은 "우수한 역량과 리더십을 갖춘 장교를 육성하는 일이 곧 대한민국과 육군의 미래"라며 "육군본부와 학군교, 각 학군단이 논의된 방안을 정책으로 구체화하고 실천할 때 ROTC는 미래 육군 혁신의 주인공이자 올바르고 유능하며 헌신하는 정예 초급장교로 자리매김할 수 있다"고 말했다.
gomsi@newspim.com