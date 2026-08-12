롯데GRS, 롯데잇츠 주문 UI·UX 전면 개편…주문 편의성 강화

AI 핵심 요약beta
- 롯데GRS가 12일 롯데잇츠 UI·UX를 전면 개편했다.
- 주문 과정 통합과 탐색 강화로 편의성을 높였다.
- 간편결제 추가로 주문 접근성과 재주문 기능을 강화했다.
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간편결제 수단 확대
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데GRS는 외식 주문 앱 롯데잇츠의 주문 사용자 환경·경험(UI·UX)을 전면 개편했다고 12일 밝혔다.
이번 개편은 주문 과정을 간소화하고 이용자가 원하는 메뉴를 빠르게 찾을 수 있도록 탐색 기능을 강화하는 데 초점을 맞췄다.
롯데GRS는 장바구니와 주문서, 결제 단계를 통합하고 최근 구매 상품의 재주문 기능을 앱 전면에 배치했다. 주문 과정에서는 'Eatz's Pick'을 통해 세트 메뉴 구성과 음료, 토핑의 추천 조합을 한 번에 주문할 수 있도록 했다.
주문 화면에는 매장 식사와 포장 여부를 먼저 선택하도록 배치하고 한 손으로 조작하기 쉽도록 카테고리와 제품 노출 화면 구성을 변경했다. 메뉴 배열과 옵션 등 주문 과정의 UI를 손질하고 네이버페이와 토스페이 등 간편결제 수단도 추가했다.
롯데잇츠는 롯데리아와 엔제리너스, 크리스피크림 도넛 등 롯데GRS의 외식 브랜드를 한 곳에서 주문할 수 있는 앱이다. 2020년 출시 이후 누적 회원 수 600만명을 넘어섰다.
롯데잇츠는 지난 5월 모바일·웹 접근성 인증을 획득했다. 롯데GRS는 모든 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 서비스를 계속 개선할 계획이다.
kji01@newspim.com