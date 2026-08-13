하나은행, 청년 전세사기 피해 보장 '권리보험' 무료 지원

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 13일 청년 전월세 계약안심 권리보험을 무료 제공했다.
- 전세자금대출 이용 만 19~34세 청년 1만명 대상이다.
- 전월세 사기 피해를 최대 3억원까지 보장했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
계약부터 입주 전까지 최대 3억원 보장
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 청년층의 주거 안정을 지원하기 위해 전세 계약 과정의 사기 피해를 보장하는 권리보험을 무료로 제공한다.
하나은행은 하나손해보험과 공동 개발한 '청년전월세 계약안심 권리보험'을 전세자금대출을 이용하는 청년 고객에게 무상 지원한다고 13일 밝혔다.
보험 가입 대상은 하나은행 전세자금대출을 신청한 만 19~34세 청년 가운데 하나손해보험의 인수 기준을 충족하는 고객이다. 보험료는 하나은행이 전액 부담하며, 총 1만명에게 혜택을 제공한다.
이 상품은 전월세 계약 체결부터 입주 초기까지 발생할 수 있는 사기 피해를 최대 3억원까지 보장하도록 설계됐다. 주요 보장 대상은 집주인 사칭 등 계약 상대방 관련 사기, 위조 계약, 등기부등본 등 서류 위조, 권리관계 하자, 이중계약 등이다.
보험 가입 고객이 임대차 계약 과정에서 권리 침해로 손해를 입을 경우 보장 한도 내에서 계약금 또는 보증금 등 실제 손해액을 보상받을 수 있다.
다만 임대인의 재정 악화 등으로 계약 종료 후 보증금을 돌려받지 못하는 경우는 보장 대상에서 제외된다. 또 대항력 유지를 위해 계약 시작일에 전입신고를 완료해야 하며, 계약 기간 중 무단 전출하면 보장이 제한될 수 있다.
peterbreak22@newspim.com