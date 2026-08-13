삼성SDS '브리티웍스', 정부 부처 9곳 뚫었다…공공 AX 확산

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS가 13일 브리티웍스를 중앙부처 9곳에 공급했다.
- 브리티웍스는 AI 검색과 회의 요약 등 협업 기능을 제공했다.
- 삼성SDS는 보안 강점을 앞세워 공공 AX 확산에 나섰다.
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국정원 '상' 등급 클라우드 기반…공공기관 생성형 AI 활용 지원
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성SDS의 AI 협업 솔루션 '브리티웍스(Brity Works)'가 중앙부처의 공식 협업 도구로 잇따라 채택되며 공공 AX 시장에서 빠르게 확산하고 있다. 정부가 생성형 AI 기반 업무환경을 중앙행정기관 전반으로 확대하는 가운데 삼성SDS가 공공 분야 AI 협업 인프라 구축에 속도를 내는 모습이다.
13일 삼성SDS는 재정경제부와 기획예산처에 이어 국가보훈부, 산업통상부, 고용노동부, 금융위원회, 재외동포청 등 총 9개 중앙부처가 브리티웍스 도입을 확정했다고 밝혔다. 해당 부처들은 이달까지 순차적으로 서비스를 시작할 예정이다. 행정안전부는 올해 하반기까지 생성형 AI 기반 지능형 업무관리 플랫폼 '온AI'를 40개 이상 중앙행정기관으로 확대한다는 계획이다.
브리티웍스는 AI 검색과 지식관리, 문서 작성 지원에 메신저와 화상회의, 자료 공유 기능 등을 결합한 협업 솔루션이다. 공무원은 방대한 행정자료에서 필요한 정보를 AI 검색으로 찾거나 회의 내용을 자동으로 요약해 후속 업무에 활용할 수 있다. 모바일에서도 보고와 결재, 화상회의, AI 회의록 요약 등을 지원해 출장이나 외근 중에도 업무를 이어갈 수 있다.
보안도 공공시장 공략의 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 브리티웍스는 삼성SDS의 보안 기술과 국가정보원 최고 보안 수준인 '상' 등급을 획득한 민관협력형(PPP) 클라우드 환경을 기반으로 운영된다. 국민 개인정보와 주요 행정정보를 다루는 중앙부처에서도 생성형 AI를 활용할 수 있도록 보안 환경을 강화했다.
송해구 삼성SDS 솔루션사업부장 부사장은 "총 9곳의 중앙부처가 브리티웍스를 공식 협업 도구로 선정하면서 공공 분야에서 활용이 본격화되고 있다"며 "온AI 모바일 서비스와의 연계를 강화해 공공 분야 AX를 적극 지원하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com