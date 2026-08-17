LG유플러스, 알닷서 토스모바일 제휴 요금제 확대

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 17일 알닷서 토스모바일 제휴요금제를 확대했다.
- 토스모바일은 페이스페이 혜택 결합 알뜰폰 5종을 출시했다.
- LG유플러스는 생활밀착형 혜택 결합 상품을 계속 선보이겠다 밝혔다.
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CU 할인 이어 결제 서비스까지 연계…생활밀착형 알뜰폰 상품 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = LG유플러스는 알뜰폰 통합 플랫폼 '알닷'에서 토스모바일과 함께 생활밀착형 제휴 요금제 프로모션을 확대한다고 17일 밝혔다.
LG유플러스망을 이용하는 토스모바일은 이달 초 얼굴인식 결제 서비스 '페이스페이' 혜택을 결합한 알뜰폰 요금제 5종을 출시했다. 앞서 알닷에서 CU 편의점 할인 혜택을 제공하는 '토스 X CU' 요금제를 선보인 데 이어 결제 서비스까지 통신 요금제의 제휴 영역을 확대한 것이다. 페이스페이는 고객이 얼굴과 결제수단을 사전에 등록하면 지원 매장에서 지갑이나 스마트폰 없이 얼굴만으로 결제할 수 있는 서비스다.
지난 3일 출시된 페이스페이 제휴 요금제 가입자 가운데 20·30대 비중은 56%를 차지했다. LG유플러스는 모바일 금융·결제 서비스에 익숙한 젊은 고객을 중심으로 통신과 생활 혜택을 결합한 알뜰폰 상품에 대한 관심이 이어지고 있다고 설명했다.
페이스페이 제휴 요금제는 데이터 이용량에 따라 ▲7GB+ ▲10GB+ ▲71GB+ ▲100분·15GB+▲100GB+ 등 총 5종으로 구성됐다. 가입 후 7개월간 월 8000원부터 1만6000원에 이용할 수 있다.
가입 고객에게는 개통월 기준 2개월 뒤부터 매월 2000원 상당의 페이스페이 쿠폰을 최대 24개월간 제공한다. 개통 후 4개월이 지나면 1만원 상당의 쿠폰도 추가로 지급해 최대 5만8000원 상당의 결제 혜택을 받을 수 있다.
LG유플러스는 향후에도 알뜰폰 사업자가 보유한 서비스와 유통·결제 등 고객이 일상적으로 이용하는 혜택을 통신과 결합한 특화 요금제를 알닷을 통해 지속 선보일 계획이다.
박대용 LG유플러스 MVNO사업담당은 "알뜰폰 시장에서도 고객의 이용 경험을 높일 수 있는 차별화 서비스에 대한 수요가 지속 확대되고 있다"며 "다양한 파트너사와 협력을 확대해 통신 서비스를 넘어 고객 일상에 실질적인 가치를 제공하는 상품과 혜택을 지속 선보일 계획"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com