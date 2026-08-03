토스모바일, 페이스페이 결합 알뜰폰 출시

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얼굴 인식 결제 서비스와 통신요금 할인 결합

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스모바일은 얼굴 인식 결제 서비스 '페이스페이'와 결합한 알뜰폰 요금제를 출시했다고 3일 밝혔다.

'페이스페이 제휴 요금제'는 LG유플러스망 기반으로 5종으로 구성됐다. 통신 요금할인과 페이스페이 결제 쿠폰을 함께 제공한다.

[사진= 토스]

가입 후 7개월간 월 8000원부터 이용 가능하며, 주력 상품인 71GB+ 요금제는 월 9900원이다. 이후 정상 요금은 월 3만8800원이다.

쿠폰 혜택은 개통한 달의 다다음 달부터 매달 2000원 상당이 최대 24개월간 지급된다. 개통 후 4개월 시점에는 1만 원 쿠폰이 추가로 제공된다. 24개월 기준 최대 5만 8000원 상당의 혜택을 받을 수 있다.

가입 대상은 만 17세 이상의 신규가입 또는 번호이동 고객이다. 이미 페이스페이를 사용 중인 고객과 요금제 가입을 계기로 처음 이용하는 고객 모두 동일한 혜택을 받는다.

요금제는 데이터 용량에 따라 7GB+(월 8000원), 10GB+(월 9000원), 71GB+(월 9900원), 100분·15GB+(월 1만 3000원), 100GB+(월 1만 6000원)로 구성됐다. 100분·15GB+를 제외한 4종은 음성·문자를 기본 제공하며 부가통화 300분이 함께 제공된다.

페이스페이는 매장 단말기에 얼굴을 인식시키는 것만으로 결제가 이뤄지는 서비스다. 누적 등록자는 700만 명을 넘어섰다.

romeok@newspim.com