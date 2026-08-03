신한투자증권, 국내 금융사 최초 'AI 에이전트부' 신설

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인간이 판단하고, AI는 실행하는 협업모델 시도

첫 파일럿 업무는 홀세일부서와 협업

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 3일 국내 금융사 최초로 AI 에이전트만으로 구성된 'AI 에이전트부'를 신설했다고 밝혔다.

신한투자증권에 따르면 AX본부 산하의 AI 에이전트부는 정보 조사, 자료 작성 등을 수행하는 독립부서다. 팀장과 3개 담당 등 총 4개의 에이전트로 구성되며, 팀장 에이전트가 업무를 배분하면 3개의 담당 에이전트가 각자 역할을 수행하고 업무를 인수인계하면서 결과물을 산출하는 프로세스다.

[사진=신한투자증권]

실제 업무를 AI 에이전트가 수행하더라도 최종 결과에 대한 검토는 인간이 담당하며, AI 거버넌스와 보안, 품질관리를 위해 AI 전문가 1인이 겸직한다.

AI 에이전트부의 첫 파일럿 업무는 홀세일 비즈니스 협업이다. 미팅 자료 및 제안서 작성, 시장 정보 조사, 이슈 분석 등을 맡아 직원들이 투자전략 수립, 신규 비즈니스 발굴 등 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 돕는다.

AI를 단순 자동화 도구가 아닌 함께 일하는 디지털 동료로 활용해, 임직원의 판단력과 AI의 실행력을 결합한 생산성 향상을 꾀한다는 구상이다.

신한투자증권은 신한금융그룹의 AI 비전인 'AI Native Company' 하에 대고객·대직원·인프라·거버넌스 4대 영역에서 AI 전환(AX)에 속도를 내고 있다.

회사는 이번 AI 에이전트부를 가동하며 운영 원칙을 표준화하고, 단순 자동화를 넘어 AI 에이전트 간 협업 체계를 갖춰 나갈 방침이다. 이후 리서치와 WM, IB, 디지털 플랫폼 등 주요 부문에 AI 협업 모델을 단계적으로 확대 적용할 계획이다.

이선훈 신한투자증권 대표는 "AI 에이전트부는 단순한 디지털 과제를 넘어 회사의 체질을 근본적으로 바꾸는 새로운 도전"이라며 "전사 업무 전반에 AI 협업 영역을 넓혀 금융권 AI 혁신을 선도하는 증권사로 도약하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com