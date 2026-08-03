현대차증권, 티맵모빌리티와 투자지원금 증정 및 거래수수료 할인 이벤트 진행

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권은 오는 10월 31일까지 티맵모빌리티와 함께 투자지원금 증정 및 거래수수료 할인 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

현대차증권은 이벤트 신청 회원 중 티맵 운전 점수를 90점 이상 달성한 회원 1만명에게 매월 추첨을 통해 투자지원금과 거래수수료 할인 혜택을 제공할 예정이다. 이벤트 대상은 티맵 회원 중 현대차증권 계좌를 보유하지 않은 회원이다.

[사진=현대차증권]

'플러스 금융상품권' 1만원권이 투자지원금으로 제공되며, 현대차증권에서 국내외 주식, 펀드, 개인형퇴직연금(IRP) 등 다양한 금융상품에 투자할 수 있다.

올해 안에 현대차증권 계좌를 개설한 모든 고객에게는 180일 동안 국내 주식 온라인(HTS/MTS) 거래수수료 할인 혜택도 주어진다.

김재정 현대차증권 WM사업실장 상무는 "이번 이벤트는 고객의 일상에 새로운 경험을 선사하기 위해 티맵과 함께 기획된 것"이라며 "앞으로도 다양한 플랫폼과의 시너지를 통해 고객 경험을 확장하고 차별화된 금융 서비스를 선보이겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com