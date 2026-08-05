LG유플러스, 알뜰폰 고객 위한 '알닷클럽' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신규·기존 고객 모두 참여 가능…매주 수요일 새로운 혜택 제공

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 알뜰폰 고객 전용 혜택 프로그램 '알닷클럽'을 5일 출시했다.

알닷클럽은 신규 가입 고객 중심으로 제공되던 혜택을 기존 고객까지 확대하기 위해 마련했다. 알닷을 통해 개통한 모든 고객이 이용할 수 있는 '베이직 클럽'과 12개월 이상 이용한 고객을 위한 '스페셜 클럽'으로 구성된다. 매주 수요일 새로운 혜택을 제공한다.

LG유플러스가 알뜰폰 고객 전용 혜택 프로그램 '알닷클럽'을 5일 출시했다. [사진= LG유플러스]

베이직 클럽 회원은 BHC 치킨 할인권, 웨이브 20% 할인 쿠폰, 롯데렌터카 10% 할인 혜택 등을 받을 수 있다. 이마트24 할인 쿠폰, 티빙·디즈니+ 구독 할인 등 일상생활 중심의 혜택도 마련됐다.

스페셜 클럽 대상 고객에게는 다이소 리들샷·PDRN 에센스 선착순 응모 혜택을 제공하며 구글 AI 구독 할인, BHC 할인 쿠폰, CGV 콤보 할인권 등 추가 혜택도 준다.

누적 회원 60만명을 돌파한 알닷은 1000개 이상의 알뜰폰 요금제를 비교하고 셀프개통을 지원하는 서비스다. 고객은 요금제 비교와 가입은 물론 요금 조회, 번호 변경, 유심·eSIM 변경, 부가서비스 관리, 증명서 발급, 분실폰 위치 찾기 등 다양한 업무를 처리할 수 있다. 온라인 고객센터 '알닷케어'를 통해 각종 문의와 업무도 해결할 수 있다.

박대용 LG유플러스 MVNO사업담당은 "알닷클럽은 가입 이후에도 고객과 지속적으로 소통하고 고객 경험을 확대하기 위해 마련한 프로그램"이라며 "앞으로도 중소 알뜰폰 사업자들이 개별적으로 제공하기 어려운 다양한 고객 혜택과 서비스를 알닷을 통해 지원해 나가겠다"고 말했다.

LG유플러스는 향후 알닷클럽 혜택 대상을 유플러스망 알뜰폰을 이용하는 모든 고객으로 확대할 예정이다.

origin@newspim.com