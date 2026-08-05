전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.05 (수) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

병무청 하반기 업무보고… 軍 심리검사·입영연기 손질·AI 입영추천 도입

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 병무청이 5일 청와대 업무보고에서 병역판정 강화와 병역면탈 단속 확대, AI 입영추천·동원 모의지정 도입을 밝혔다.
  • 정신건강 반영 심리검사 개선, 입영연기·보충역 제도 손질과 병역면탈 단속 확대 등으로 병역 공정성과 성실복무를 높이기로 했다.
  • 취업맞춤특기병·해외 청년 병역지원 확대와 함께 AI·데이터 기반 맞춤 병무서비스와 전시 동원 효율화 시스템을 구축한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

군 복무 부적합자 가려내는 심리검사 손질… "병역 공정성 강화"
취업맞춤특기병 특기 늘리고 재외국민 통합지원체계 구축
AI 입영 추천 서비스·동원 모의지정시스템… 전시 동원 최적화

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 병무청이 군 복무 부적합자 선별을 강화하고 병역면탈 단속 범위를 넓이는 한편, 인공지능(AI)을 활용한 입영 추천 서비스와 동원 모의지정시스템을 도입해 병역의 공정성과 효율성을 높이겠다고 밝혔다.

병무청은 5일 청와대에서 열린 대통령 주재 부처 업무보고에서 이 같은 내용을 담은 '청년 병역이행 지원 등 역점 추진과제'를 보고했다.

병무청은 우선 병역판정검사 단계에서 실시하는 심리검사 도구를 손질해 정신·심리적 문제로 군 복무에 부적합한 인원을 더 촘촘히 가려내기로 했다. 한국국방연구원(KIDA)과 협력해 최근 증가하는 정신건강 관련 질환 추세를 문항에 반영하고, 개선된 인성검사 문항지는 2027년 병역판정검사부터 적용한다.

[서울=뉴스핌] 홍소영 병무청장이 새해를 맞아 5일 국립대전현충원에서 분향 하고 있다. [사진=병무청] 2026.01.05 photo@newspim.com

병역면탈 예방을 위해선 현행 신체손상·속임수·대리수검에 한정된 인터넷 병역면탈 조장정보 단속 대상을 현역 입영 기피와 국외여행허가 위반 조장까지 확대하는 법령 개정을 추진한다. 복무 중 질병·심신장애로 전역한 현역병에 대해서는 각 군 전역심사자료를 토대로 확인신체검사를 실시할 수 있도록 세부 기준을 마련해, 속임수 전역 여부를 따질 계획이다.

입영연기제도도 손본다. 현재 최대 5회까지 가능한 입영연기에서 질병 사유 연기는 연기 횟수에 포함하지 않았으나, 경미한 질병을 이유로 반복 연기하는 관행을 막기 위해 앞으로는 연기 횟수에 포함한다. 단기 여행이 대부분인 출국 대기 연기는 최대 6개월까지 가능했던 연기 기간을 3개월 이내로 줄인다.

청년의 사회진출 지원을 위한 취업맞춤특기병 제도는 확대·활성화한다. 병무청은 '입영 전 기술 습득–군 복무 중 숙련–전역 후 취업'이라는 생애주기 관점에서 현행 82개인 취업맞춤특기병 지원 가능 군 특기에 공병·정보통신 등 새로운 특기를 추가 발굴하고, 2027년부터 고용노동부 '일자리 첫걸음 플랫폼'과 연계해 취업 지원을 강화한다.

지난 7월 23일 대전충남지방병무청에서 베트남에 거주하는 한·베 가정 자녀가 병역체험 프로그램에 참여해 병역판정검사를 받고 있다. [사진=병무청] 2026.08.05 gomsi@newspim.com

해외 거주 청년을 위한 병역 지원도 범정부 차원에서 추진한다. 병무청은 법무부, 재외동포청, 여성가족부 등과 협업해 재외국민 병역이행 통합지원체계를 구축하고, 관계부처 협약을 체결해 정책 발굴에 나선다. 시범사업으로는 한국-베트남 가정 자녀를 대상으로 병역진로 설계와 입영 전 병역 체험프로그램을 운영한다.

보충역 제도는 권익 보호와 성실복무 유도를 동시에 겨냥해 손본다. 전문연구·산업기능요원 병역지정업체에 대한 현장 실태조사를 확대하고, 복무관리규정을 5년 내 반복 위반한 업체는 병역지정업체 재선정 대상에서 제외한다. 사회복무요원의 경우 근무태만 등으로 경고처분을 받으면 현재는 5일 연장복무만 부과하지만, 앞으로는 경고 횟수에 따라 연가 단축, 보수 감액, 연장복무 순으로 제재 수위를 높이는 방향의 병역법 개정을 추진 중이다.

병무청은 병무행정 전반에 AI와 데이터 분석을 접목하는 방안도 내놨다. 개인별 적성·전공·자격·입영 희망시기와 군별 입영 조건을 종합 분석해 군별·특기·입영시기를 추천해주는 AI 기반 군 입영 추천 서비스를 구축해 병역의무자가 체감할 수 있는 맞춤형 병무서비스(AX)를 제공한다는 구상이다. 이와 함께 민감한 병역정보 보호를 위해 24시간 365일 상시 관제와 보안 위협 예방체계를 강화한다.

전시 병력동원태세 강화를 위해서는 예비군 주소지·특기·계급 등 개인 정보와 부대별 동원병력 규모·특기 수요 등을 매칭해 시뮬레이션하는 '병력동원 모의지정시스템'을 구축한다. 병무청은 이 시스템을 통해 전시 예비군의 입영 부대를 사전에 최적화해 지정함으로써 동원 효율을 높인다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 홍소영 병무청장이 24일 서울 광진구 국립정신건강센터를 방문해 병역의무자의 정신건강 지원 강화를 위한 협력 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=병무청] 2025.11.24 photo@newspim.com

홍소영 병무청장은 "앞으로도 국민주권정부의 국정기조에 발맞춰 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과 창출을 위해 속도감 있게 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
사진
프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동