조경태 "윤리위, 윤민우 사퇴하고 즉각 해산해야…한동훈 제명 철회하라"

"윤민우 윤리위원장 비밀유지 의무 위반 의혹"



[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조경태 국민의힘 의원은 5일 당 중앙윤리위원회를 향해 "공정한 심판 기구로서의 기능과 신뢰를 완전히 상실했다"며 윤민우 중앙윤리위원장의 사퇴와 윤리위 해산, 한동훈 무소속 의원 제명 징계 철회를 촉구했다.

조 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "국민의힘 윤리위원회가 공정한 심판 기구가 아니라 장동혁 당 대표의 의중을 실현하는 사설 징계위원회, 아바타 위원회로 전락하고 있다는 우려가 단순한 항변이 아니었다는 사실이 윤리위원회의 내부 폭로와 당 지도부의 반발을 통해 그대로 드러났다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조경태 국민의힘 의원이 28일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 국민의힘 중앙윤리위원회의 자신에 대한 징계 절차 개시 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.07.28 mironj19@newspim.com

그는 "지난 8월 3일 우종환 부위원장과 황경성 윤리위원은 공동 입장문을 통해 윤민우 위원장의 자진 사퇴를 공개적으로 요구했다"며 "두 위원은 윤 위원장이 올해 상반기부터 최근까지 주요 인사들의 징계 대상자 명단과 징계 내용, 결정문, 보도자료 등을 외부인과 사전에 공유하고 상의해 왔다는 심각한 제보와 정황이 있다고 밝혔다"고 했다.

그는 "이것이 사실이라면 윤리위원장이 스스로 윤리위원회 규정 3조 2항의 비밀유지 의무를 위반한 것"이라며 "심판을 맡은 사람이 징계 대상자와 징계 내용, 결정문을 외부인과 미리 공유하고 처리 방향까지 상의했다면 더 이상 공정한 심판이라고 할 수 없다"고 비판했다.

조 의원은 윤 위원장을 향해 "누구와 자료를 공유했나. 누구와 징계 내용을 상의했나. 누가 징계의 방향과 결론에 관여했나"라며 "이 모든 의혹을 국민과 당원 앞에 명백하고 솔직하게 밝혀야 한다"고 촉구했다.

그는 "위원장과 부위원장이 서로를 불신하고 윤리위원들이 위원장의 사퇴를 요구하는 조직이 과연 누구를 심판할 자격이 있느냐"며 "지금의 윤리위원장은 윤리위원장이 아니라 정치적 징계를 기획하는 협잡위원장이라는 비판을 받아도 할 말이 없는 상황"이라고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조경태 국민의힘 의원이 28일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 국민의힘 중앙윤리위원회의 자신에 대한 징계 절차 개시 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.07.28 mironj19@newspim.com

조 의원은 당 지도부와 윤리위에 윤민우 중앙윤리위원장의 즉각 사퇴를 요구했다. 또 징계 자료 외부 공유 의혹에 대해 당무감사위원회가 조사에 나서야 한다고 촉구했다.

아울러 현 중앙윤리위원회를 해산하고, 당 대표와 지도부로부터 독립된 인사들로 윤리위를 다시 구성해야 한다고 주장했다. 우종환 부위원장의 주장이 사실이라면 한동훈 의원에 대한 제명 징계도 즉각 철회해야 한다고 요구했다.

조 의원은 "지금 국민의힘에 필요한 것은 특정 인물에 대한 보복성 징계가 아니다"라며 "국민의힘이 헌법을 수호하고 민주주의의 가치를 지키며 국민으로부터 다시 신뢰받을 수 있도록 공정하고 독립적인 윤리위원회를 다시 세우는 일"이라고 강조했다.

그는 "국민의힘은 장동혁 당 대표 개인을 지키는 정당이 아니라 대한민국의 헌정 질서와 위대한 국민을 지키는 정당이어야 한다"며 "보수 재건을 원하는 국민과 당원 여러분과 함께 국민의힘을 바로 세우기 위해 끝까지 싸우겠다"고 덧붙였다.

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