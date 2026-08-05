[인사] 해양수산부

◇ 과장급 전보
▲국립해양조사원 남해해양조사사무소장 신영락(申榮樂)
('26. 8. 6.자)
◇ 과장급 전보
▲국립해양조사원 해양관측과장 문승록(文勝祿)
('26. 8. 10.자)
dream@newspim.com
◇ 과장급 전보
▲국립해양조사원 남해해양조사사무소장 신영락(申榮樂)
('26. 8. 6.자)
◇ 과장급 전보
▲국립해양조사원 해양관측과장 문승록(文勝祿)
('26. 8. 10.자)
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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적
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