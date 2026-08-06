국내 최대 400MW 규모 해남 태양광발전 '첫삽'…남동발전, 재생에너지 '앞장'

AI 핵심 요약beta
- 기후에너지환경부가 7일 해남 태양광 착공식을 연다.
- 한국남동발전이 2028년까지 400MW 단지를 조성한다.
- 유휴부지 활용과 주민수익 공유로 지역성장을 도모했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
염해간척지 등 유휴부지 적극 활용
10MW는 영농형 태양광으로 추진
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 국내 최대 400MW 규모 해남 태양광발전단지가 '첫삽'을 뜬다.
기후에너지환경부(장관 김성환)는 오는 7일 오후 전남 해남군에서 '해남 재생복합단지 태양광 발전사업'의 착공식을 개최한다고 6일 밝혔다.
이날 착공식에는 김성환 기후에너지환경부 장관을 비롯해 박지원 국회의원, 고광완 전남광주통합특별시 부시장, 명현관 해남군수, 조영혁 한국남동발전 사장직무대행, 지역주민 등 약 250명이 참석한다.
이번 사업은 지난 8월 4일 대통령 업무보고에서 기후부가 중점적으로 제시한 재생에너지 중심 전력 공급능력 확충의 일환으로, 재생에너지 보급 확대와 함께 국내 태양광 산업 육성, 발전단가 인하, 지역주민 혜택 확대라는 정부의 재생에너지 보급 원칙을 구체적으로 구현하는 사업이다.
이 사업은 염해간척지 등 유휴부지를 활용해 약 479만㎡ 규모로 조성된다. 이는 여의도 면적(294만㎡)의 약 1.6배에 해당하는 규모다(그림 참고).
한국남동발전은 단일부지 기준 국내 최대 규모인 400MW 태양광 발전단지를 2028년까지 조성해 재생에너지 보급 확대를 선도할 방침이다. 이 가운데 10MW는 영농형 태양광으로 추진해 재생에너지와 농업이 공존할 수 있는 사업 모범사례도 함께 실증할 계획이다.
또한 모듈·셀·인버터 등 주요 기자재를 국산 제품으로 활용해 국내 태양광 산업생태계의 경쟁력 강화에 기여하고, 그간 활용되지 못했던 대규모 유휴부지를 활용해 사업비 부담을 낮추는 등 발전단가 인하에도 기여할 것으로 기대된다.
발전사업자는 지역주민이 사업에 참여하고 발전수익을 지역사회와 공유할 수 있도록 주민참여 및 이익공유 체계를 마련해, 사업기간내 총 1500억원 규모의 발전사업 수익이 지역사회에 실질적으로 환원되도록 할 계획이다.
아울러, 설계·조달·시공·유지관리 과정에서도 지역기업과 지역주민의 참여를 확대해 지역 일자리 창출과 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.
준공 이후에는 '재생에너지 100% 사용(RE100)' 기업 및 산업단지 등에 연간 약 13만 가구가 사용가능한 규모인 529GWh의 안정적인 무탄소전력을 공급해 기업의 수출 경쟁력을 강화하고, 전남도와 해남군이 추진하는 '솔라시도 인공지능(AI) 에너지신도시'의 기업유치와 지역 성장에도 기여할 것으로 기대된다.
김성환 기후부 장관은 "해남 태양광 발전사업은 재생에너지 확대와 지역성장, 국내 태양광 산업육성을 함께 실현하는 의미 있는 출발"이라며 "유휴부지를 활용한 대규모 재생에너지 보급을 확대해 발전단가를 낮추고, 지역과 산업이 함께 성장하는 재생에너지 전환모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com