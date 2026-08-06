더본코리아 홍콩반점, '부산 돼지국밥짬뽕' 2주간 전국 한시 판매

AI 핵심 요약beta
- 더본코리아 홍콩반점이 6일 돼지국밥짬뽕을 19일까지 전국 한정 판매했다
- 부산 향토 음식 돼지국밥을 짬뽕으로 재해석해 진한 국물과 고기 토핑이 특징이다
- 전국 판매 후에는 내년 2월28일까지 부산·울산·양산 24개 매장서만 판매하고 배달 할인도 진행했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 더본코리아의 홍콩반점0410(이하 '홍콩반점')이 '팔도 홍콩반점' 프로젝트의 첫 지역 특화 메뉴인 부산 '돼지국밥짬뽕'을 8월 6일부터 19일까지 2주간 전국 매장으로 확대해 한정 판매한다고 6일 밝혔다.
홍콩반점은 지난 6월 전국 8개 권역의 향토 음식과 특산물을 활용한 신메뉴 개발 프로젝트 '팔도 홍콩반점'을 시작하며, 부산·울산·양산 지역 24개 지정 매장에서만 판매하는 '돼지국밥짬뽕'을 첫 메뉴로 선보인 바 있다. 부산 향토 음식인 돼지국밥을 짬뽕으로 재해석해 진한 국물에 풍성한 고기 토핑을 더한 것이 특징이다.
출시 이후 타지역 고객들의 전국 판매 요청이 이어지면서 2주간 한시적으로 전 매장 확대 판매를 결정했다. 전국 판매 종료 후에는 내년 2월 28일까지 부산·울산·양산 지역 24개 지정 매장에서만 다시 판매할 예정이다. 전국 판매 기간에는 '배달의민족'과 함께 할인 프로모션도 진행한다.
홍콩반점 관계자는 "부산 지역 한정으로 선보인 '돼지국밥짬뽕'에 대한 고객들의 관심에 힘입어 2주간 전국 판매를 진행하고, 판매 기간에 맞춰 배달 할인 혜택도 마련했다"고 말했다.
fineview@newspim.com