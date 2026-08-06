ADT캡스, 매장 운영·보안 통합관리 앱 출시

AI 핵심 요약beta
- SK쉴더스 ADT캡스가 6일 매장 통합관리 앱 '캡스 매장솔루션'을 출시했다.
- 해당 솔루션은 캡스ON 앱으로 보안·출입·매출·근태·기기와 AI CCTV를 실시간 통합 관리한다.
- 하이브리드·무인·프랜차이즈 매장 등 다양한 환경에서 출동보안과 연계해 이상 상황에 신속 대응하도록 했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK쉴더스의 물리보안 브랜드 ADT캡스가 매장 운영과 보안을 하나의 앱으로 관리하는 '캡스 매장솔루션'을 출시했다.
점주는 통합관리 플랫폼 '캡스ON' 앱을 통해 보안, 출입, 매출, 근태, 기기 등 운영 현황을 실시간으로 확인할 수 있다. PC에서도 이용 가능하며 여러 공간과 매장의 AI CCTV 영상을 한 화면에서 관리한다.
솔루션은 하이브리드 매장과 무인 매장, 1인 매장, 프랜차이즈 매장 등 다양한 운영 환경에 맞춰 구성할 수 있다. 출입인증기, 키오스크, 도어벨, 조명 스위치, 온·습도 센서, AI CCTV '뷰가드' 등 필요한 기능만 선택해 설치한다.
키오스크 등 결제기기의 매출 데이터를 기반으로 시간대 및 상품별 매출 현황을 파악할 수 있다. 조명과 온·습도 센서 등 장비 작동 상태도 실시간으로 확인해 이상 여부를 신속하게 파악한다.
ADT캡스의 출동보안 서비스와 연계하면 일상적인 매장 관리부터 긴급 대응까지 하나의 체계로 운영된다. 침입, 배회, 장기체류 등 이상 상황 발생 시 앱으로 실시간 알림을 제공하며 필요할 경우 AI 기반 출동관리 시스템이 가장 가까운 출동 차량을 자동 배정해 현장에 출동한다.
최근 인건비와 임대료, 원재료비 부담이 커지면서 소상공인 매장의 디지털 전환이 빠르게 확산되고 있다. 중소기업중앙회 조사에 따르면 소상공인 10명 중 8명이 이미 AI 및 디지털 기술을 활용하고 있으며 도입 효과로는 '시간 단축 및 효율화'를 가장 많이 꼽았다.
특히 외식·유통업은 인력 의존도가 높고 운영비 부담이 큰 만큼 보안과 운영 전반을 통합 관리하려는 수요가 확대되고 있다.
ADT캡스 관계자는 "매장 운영 환경이 더욱 다양해지면서 보안뿐 아니라 출입, 매출, 근태, 기기까지 디지털 환경에서 효율적으로 통합 관리하려는 수요가 빠르게 늘고 있다"며 "ADT캡스는 물리보안 역량을 기반으로 매장 운영에 필요한 기능을 지속 확대해 고객이 보다 효율적이고 안전하게 매장을 운영할 수 있도록 발전해 나가겠다"고 말했다.
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