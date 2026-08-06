흥국자산운용, 코스닥 성장주 담은 채권혼합 펀드 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- 흥국자산운용이 6일 코스닥 성장주와 채권을 혼합한 채권혼합형 펀드 2종을 출시했다.
- 두 펀드는 코스닥 주식과 채권 비중을 50대50, 30대70으로 나눠 성장성과 안정성을 투자 성향에 따라 선택 가능하게 설계했다.
- 코스닥 IT·바이오 등 신성장 업종을 액티브 운용해 저평가된 우량 성장기업을 발굴하고, 채권으로 변동성을 완화하며 중위험·중수익을 추구한다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 흥국자산운용이 코스닥 성장주와 채권을 함께 담은 채권혼합형 펀드 2종을 출시했다. 코스닥 성장성과 채권의 안정성을 결합한 상품으로, 투자 성향에 따라 주식 비중을 선택할 수 있도록 설계했다.
흥국자산운용은 '흥국 코스닥액티브 50 펀드(채권혼합)'와 '흥국 코스닥액티브 30 펀드(채권혼합)'를 출시했다고 6일 밝혔다.
두 상품은 코스닥 주식과 채권 비중을 각각 50대50, 30대70으로 구성했다. 성장주 투자 비중을 높이려는 투자자와 안정성을 중시하는 투자자 모두 선택할 수 있도록 상품을 차별화했다.
주식 부문은 코스닥 대표 업종인 IT와 바이오를 중심으로 실적 개선이 기대되는 기업을 선별하는 액티브 운용 전략을 적용한다.
반도체 소부장과 바이오를 비롯해 우주항공, 로봇 등 신성장 산업을 중심으로 포트폴리오를 구성하고 기업 실적에 맞춰 비중을 조정할 계획이다.
채권은 안정적인 이자수익을 바탕으로 주식시장 변동성을 완화하는 역할을 맡는다.
일반적으로 채권혼합형 펀드는 주식형 펀드보다 변동성을 낮추면서도 예금 이상의 수익을 추구하려는 투자자들이 중위험·중수익 상품으로 활용하는 경우가 많다.
흥국자산운용은 최근 코스닥 시장이 저평가된 가운데 기업 실적 개선과 정부의 시장 활성화 정책이 맞물리며 투자 기회가 확대될 것으로 전망했다.
이석희 흥국자산운용 연금WM마케팅본부장은 "최근 코스닥 시장은 변동성 확대로 우량 성장기업까지 저평가되는 현상이 나타나고 있다"며 "실적이 꾸준히 개선되는 기업을 적극 발굴하는 액티브 운용을 통해 새로운 투자 기회를 제공하겠다"고 말했다.
해당 펀드는 이날부터 우리은행과 교보증권에서 가입할 수 있으며, 판매사는 순차적으로 확대될 예정이다.
plum@newspim.com