제주항공, 하반기 객실승무원 공개채용

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 6일 객실승무원 신입사원 공개채용을 시작했다
- 지원은 8월 13일 오후 5일까지며 근무지는 서울·인천 또는 부산이다
- 공인어학성적·체력인증서 제출이 필수이며 언어특기전형도 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공인어학성적 필수
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 제주항공이 2026년 하반기 객실승무원 신입사원 공개채용을 진행한다.
이번 공개채용은 두 자릿수 규모로 신입 객실승무원을 채용한다. 제주항공 채용 홈페이지(jejuair.recruiter.co.kr)를 통해 8월 13일 오후 5시까지 접수할 수 있으며, 근무지는 서울·인천 또는 부산이다.
학력 제한은 없으나, 토익과 오픽 등 일정 기준 이상의 공인어학성적을 반드시 제출해야 한다. 일본어·중국어 특기자는 '언어특기전형'을 통해 별도 지원도 가능하다.
또 안전운항에 필수인 기초 체력을 검증하기 위해 국민체력100 인증센터에서 발급한 3등급 이상의 체력인증서를 제출해야 한다.
제주항공 관계자는 "항공 안전을 책임질 전문 인력을 선제적으로 확보하고 체계적으로 육성해 숙련된 객실승무원 인재풀을 확대할 계획"이라며 "지원자 개개인의 핵심 역량을 다각도로 평가해 객실 안전을 책임질 인재를 선발하겠다"고 전했다.
한편 제주항공은 공식 유튜브 채널을 통해 현직 객실승무원들의 지원서 작성 방법과 면접 준비 과정, 직무 관련 조언 등을 소개하고 있다.
flurry327@newspim.com