컴투스, 8일부터 서머너즈 워 챔피언십 개최

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 8일 SWC2026 오픈 퀄리파이어를 시작해 10번째 챔피언을 가린다고 했다
- 8일 한국 오픈전과 유럽 예선을 시작으로 11월 서울 월드 파이널까지 글로벌 대회를 진행한다고 했다
- 스택 밴 등 신규 규칙과 승부 예측·쿠폰 이벤트를 마련해 전 경기를 온라인 생중계한다고 했다
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스가 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(이하 SWC2026)'이 개최되는 8일 '오픈 퀄리파이어–한국'을 시작으로 10번째 챔피언을 가리는 대장정에 돌입한다고 밝혔다.
올해로 10회차를 맞이한 SWC는 전 세계 '서머너즈 워: 천공의 아레나(이하 서머너즈 워)' 소환사들이 함께하는 글로벌 e스포츠 대회다. 오픈 퀄리파이어-한국을 기점으로 지역별 예선과 지역 컵을 거쳐 11월 서울에서 열리는 월드 파이널까지 약 3개월간의 일정이 예정돼 있다.
대회의 시작을 알리는 오픈 퀄리파이어-한국은 8월 8일 오후 2시에 온라인 생중계로 송출된다. 관중 없이 5전 3선승제의 오프라인 토너먼트 경기로 치러지며, 1위를 차지한 선수에게는 월드 파이널 무대로 향하는 직행 티켓이 주어진다. 그 외 참가자 중 월드 아레나 시즌 성적 기준에 부합하는 선수는 아시아퍼시픽 지역 예선 D조(한국) 경기를 통해 다시 한번 본선 진출에 도전할 수 있다.
특히 올해 대회부터는 프리 밴 몬스터가 최대 8마리까지 누적되는 신규 대전 규칙인 '스택 밴'이 도입돼, 더욱 예측하기 어려운 전략 승부가 펼쳐질 예정이다.
유럽 지역 예선도 이번 주말 본격적으로 막을 올린다. 유럽 지역 예선은 8일에 9일 양일간 오후 10시(한국 시각 기준)에 개최된다. 2번 패배해야 탈락하는 더블 엘리미네이션 토너먼트 방식으로 진행되며, 예선을 통과한 총 8명의 선수는 오는 9월 26일 독일 함부르크에서 열리는 유럽 컵 무대에 오른다.
이번 오픈 퀄리파이어-한국과 유럽 예선전을 포함해 SWC2026의 모든 경기는 '서머너즈 워' e스포츠 공식 유튜브를 비롯한 여러 채널을 통해 다양한 언어의 생중계로 감상할 수 있다.
유저들이 대회를 더욱 즐겁게 관전할 수 있도록 예선전 승부 예측 이벤트와 '휘장의 길' 이벤트도 진행된다. 각 경기 시작 전까지 게임 내 이벤트 페이지를 통해 승부 예측에 참여할 수 있으며, 중계 중 공개되는 쿠폰 코드를 입력하면 SWC2026 휘장을 획득할 수 있다. 누적 휘장 획득 개수에 따라 'SWC2026 소환서' 등 다양한 아이템도 받아볼 수 있다.
SWC2026의 경기 일정 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 서머너즈 워 대회 공식 카페와 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com