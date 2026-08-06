LGU+, 국내 IDaaS 최초 클라우드 보안인증 획득

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 6일 통합계정관리 알파키로 CSAP SaaS 표준등급을 획득했다.
- 알파키는 단일로그인과 이상행위 탐지, 동형암호·양자내성암호로 계정보안을 강화했다.
- LG유플러스는 공공기관 대상 알파키를 내년 1분기 출시하며 공공 클라우드 시장 공략에 나선다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스의 통합 계정관리 서비스 '알파키'가 국내 IDaaS(Identity as a Service) 서비스 중 처음으로 클라우드서비스 보안인증(CSAP) SaaS 표준등급을 획득했다.
CSAP 인증은 한국인터넷진흥원(KISA)이 클라우드 사업자의 서비스가 정보보호 기준을 준수하는지 검증하는 제도로 공공 부문에 클라우드 서비스를 공급하기 위한 필수 요건이다.
알파키는 기업 고객의 계정과 접근권한을 관리하는 클라우드 기반 서비스다. 임직원의 계정 정보와 업무 시스템, SaaS별 접근 권한을 통합 관리하며 하나의 계정으로 다양한 업무 서비스를 이용할 수 있도록 지원한다. 비정상 로그인이나 권한 오남용 등 이상 행위를 실시간으로 탐지해 보안 위협에 대응한다.
단일 로그인(SSO) 기능으로 임직원이 업무 도구별 아이디와 비밀번호를 개별 관리할 필요가 없다. 동형 암호 기술을 적용해 계정 정보 유출 위험을 차단하고 양자내성암호(PQC) 기반 인증 기술로 양자컴퓨터 환경에서도 민감정보를 보호할 수 있다.
최근 공공 부문에서 인공지능(AI)과 클라우드, SaaS 기반 업무 환경이 확대되면서 통합 계정관리 서비스 수요가 증가하고 있다.
지난 5월 개정된 국가 사이버보안 기본지침에 계정 및 비밀번호 관리, 2차 인증 의무화 내용이 강화되고 통합인증체계 구축·운영 조항이 신설되면서 계정 탈취 대응의 중요성이 커지고 있다.
LG유플러스는 공공시장 공략을 본격화할 계획이다. 공공 클라우드 환경에 최적화한 알파키 개발을 추진 중이며 현재 일부 공공기관과 무상 실증(PoC)을 진행 중이다. 실증 결과를 바탕으로 내년 1분기 공공기관용 알파키를 정식 출시할 예정이다.
박성율 LG유플러스 엔터프라이즈사업혁신그룹장(전무)은 "알파키는 국내 통신사업자가 직접 개발한 보안 SaaS로 LG유플러스가 축적해온 보안 기술과 서비스 내재화 역량의 집약체"라며 "이번 CSAP 획득으로 알파키의 보안성과 신뢰성을 공식적으로 인정받은 만큼 알파키가 공공 분야에서도 신뢰받는 서비스로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
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