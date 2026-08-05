카자흐스탄 거점 스캠조직원 19명 검거...동남아서 이동

현지서 14명·국내서 5명 검거

한국인 16명에 6억원 피해…추기 피해액 수십억 추정

캄보디아 단속 심해지자 베트남 거쳐 거점 이동

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 카자흐스탄에 거점을 두고 스캠(온라인 사기) 범죄를 저지른 일당 19명이 검거됐다.

경찰청 등이 참여하는 범정부 합동 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)는 카자흐스탄 당국과 합동 작전을 펴서 현지에서 한국인 스캠 조직원 14명을 검거해 송환하고 국내 체류 중인 조직원 5명도 붙잡았다고 5일 밝혔다. 이들에게는 전기통신피해환급법 위반, 범죄단체 가입, 사기 등 혐의가 적용됐다.

카자흐스탄 거점의 스캠 조직원들이 현지 주거지에서 검거됐다. [사진=경찰청]

현지에서 검거된 피의자들은 지난달 28일부터 이날까지 순차적으로 인천공항을 통해 국내로 송환됐다. 송환된 피의자는 부산경찰청으로 압송돼 조사를 받는다. 검거된 19명 중 14명은 구속 상태다. 경찰은 나머지 5명에 대해서도 구속 절차를 밟을 예정이다. 피의자 대다수가 20~30대로 파악됐다.

이들은 카자흐스탄 알마티 지역에 콜센터를 차린 후 금융감독원 등 정부기관을 사칭해 피해자를 고립시키는 일명 '셀프감금' 수법으로 한국인 16명에게 약 6억원을 가로챈 혐의를 받는다. 이들은 당초 캄보디아에 거점을 두고 활동했다. 이후 현지 단속이 강화되자 베트남을 거쳐 지난 4월 카자흐스탄으로 범죄 거점을 이전했다.

경찰은 추가 피해액이 수십억원에 달할 수 있다고 보고 수사를 이어가고 있다. 경찰은 또 중국 국적을 가진 해당 조직 총책과 관리자는 중국에 있다고 보고 추적 중이다. 이번 범죄에 가담한 사실이 확인된 나머지 조직원도 추적하고 있다.

경찰청 관계자는 "이번 사건은 동남아 지역을 벗어나 제3국으로 근거지를 옮긴 한국인 스캠조직의 실체를 최초로 확인한 사례"라며 "앞으로도 국민 삶을 파괴하는 초국가범죄에 대해서는 가용한 모든 수단을 동원해 반드시 대가를 치르게 하겠다"고 강조했다.

gdy10@newspim.com