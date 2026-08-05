알에프텍, 북미 차세대 5G 안테나 필터 유닛 양산 돌입

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모바일 액세서리 전문 기업 알에프텍이 북미 대형 통신사업자 차세대 5G 안테나 필터 유닛(AFU) 양산에 본격 돌입했다고 5일 밝혔다. 알에프텍은 국내 글로벌 통신장비 제조사를 통해 북미 대형 통신사업자향 차세대 5G 기지국 시스템에 탑재되는 AFU를 양산한다.

회사에 따르면 이번 제품에는 알에프텍의 소형화 기술이 적용된 RF 필터가 탑재된다. 자체 개발한 이 필터는 지난해 주요 고객사로부터 기술부문 최우수 협력사 수상의 기반이 된 소형 필터 기술을 고도화한 형태다. 기존 제품 대비 소형화·경량화는 물론 조립 효율 향상과 성능 안정성 확보에 강점을 갖고 있다.

[로고=알에프텍]

5G 기지국 장비가 고성능·고집적 구조로 진화하면서 RF 필터의 소형화와 성능 안정성이 핵심 경쟁 요소로 부상하고 있다. 알에프텍은 2019년 5G 안테나 필터 유닛 공급을 시작으로 RF 통신장비 시장에 진입한 이후 다중입출력(Massive MIMO) 기반 기지국 안테나 유닛(AU)과 AFU를 지속적으로 공급하며 기술력과 양산 역량을 축적해 왔다.

알에프텍 관계자는 "이번 북미향 차세대 AFU 양산은 자사의 소형화 RF 필터 기술이 글로벌 주요 통신사업자의 5G 네트워크 장비에 적용된다는 점에서 의미가 크다"며 "북미 시장은 5G 커버리지 확대와 네트워크 고도화가 지속되고 있는 핵심 시장으로 평가되는 만큼 이번 공급은 글로벌 5G 장비 시장 내 입지를 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

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