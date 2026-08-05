에스엠벡셀, 방제 드론 배터리팩 국산화 속도

볼로랜드와 협업해 연내 200대 공급

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스엠벡셀이 드론 토탈 솔루션 기업 볼로랜드와 협업해 방제용 스마트 드론 배터리팩을 개발하고 올해 말까지 약 200대를 공급할 예정이라고 5일 밝혔다.

양사는 에스엠벡셀이 볼로랜드의 물류 이송용 드론에 탑재되는 맞춤형 배터리팩을 성공적으로 개발·공급한 경험을 바탕으로 협력 분야를 농업용 방제 드론까지 확대했다.

회사에 따르면 농업용 방제 드론은 약제와 장비를 탑재한 상태에서도 안정적으로 운항해야 하므로 급속충전과 고출력, 방수 성능이 필수다. 반복적인 충·방전과 야외 운용 환경에서도 일정한 출력을 유지하고 배터리 상태를 지속적으로 확인할 수 있는 관리 기능도 중요하다.

에스엠벡셀은 급속충전과 고출력이 가능한 국산 전지를 채택하고, 충전 상태(SoC)와 잔존 수명(SoH)을 확인할 수 있는 진단 기능 및 과충전 보호 기능을 탑재한다. 중국산 제품과 호환되지 않는 전용 출력 커넥터와 보안 기능도 도입해 비정상적인 사용과 임의 호환을 제한하고, 드론과 전원장치를 통합 관리할 수 있도록 설계했다.

에스엠벡셀 로고. [사진=에스엠벡셀]

국내 농업 현장에서는 인력 부족을 보완하기 위해 드론과 자동화 장비 도입이 늘고 있지만, 관련 배터리팩은 대부분 중국산 제품에 의존하고 있다. 에스엠벡셀은 다양한 산업용 제품을 설계한 경험을 바탕으로 기체 크기와 전압, 용량, 출력 등 고객 요구사항에 맞춘 솔루션을 제공하고, 애프터서비스(A/S)와 기술 지원에도 신속히 대응할 방침이다.

에스엠벡셀 관계자는 "농촌 인력 부족으로 방제 드론 활용은 늘고 있지만 핵심 부품인 배터리팩은 여전히 중국산 의존도가 높은 상황"이라며 "물류 이송용 드론 제품을 개발한 경험을 바탕으로 국내 농업 환경에 적합한 고출력·고안전성 제품을 선보이고, 향후 다양한 모빌리티 분야로 사업 영역을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com