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한강변 대단지 '한강 푸르지오 리버프론트'…김포 청약 열기 이어갈까

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  • 김포 한강시네폴리스에 한강 푸르지오 리버프론트가 10일 청약을 앞두고 높은 분양가와 비역세권 한계로 관심을 모았다
  • 전용 84㎡ 분양가는 최고 7억7300만원으로 인근 분양단지와 기존 아파트 시세를 웃돌아 수요자 부담이 커졌다고 했다
  • 한강 조망·대단지·개발호재 장점에도 철도 접근성 부족과 청약 피로감 속에서 분양가를 시장이 수용할지가 흥행의 관건이 됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

분상제에도 전용 84㎡ 7억7300만원…김포 분양가 상승세
주변 시세 웃돌고 역세권과 거리…가격·교통 경쟁력 시험대

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김포 한강시네폴리스에 들어서는 '한강 푸르지오 리버프론트'가 청약을 앞두면서 수요자들의 관심이 쏠리고 있다. 올해 풍무역세권에서 분양가상한제 적용 단지들이 잇달아 양호한 성적을 기록한 가운데 비역세권이라는 한계에도 개발 호재와 한강변 대단지라는 장점이 작용할 것으로 보인다. 

한강 조망과 2432가구 대단지, 한강시네폴리스 개발 기대감은 장점으로 꼽히지만 전용 84㎡ 최고 분양가가 7억7300만원으로 올해 김포에서 공급된 인근 단지보다 높다는 점은 부담 요인이다. 입주 시점까지 계획된 철도망이 구축될지 불확실한 만큼 수요자들이 교통 개선 기대를 두고 높은 분양가를 받아들일지가 관건이 될 것으로 예상된다. 

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 분상제에도 전용 84㎡ 7억7300만원…김포 분양가 상승세

5일 업계에 따르면 김포 한강시네폴리스에 들어서는 '한강 푸르지오 리버프론트'가 개발호재에도 상대적으로 높은 분양가와 부족한 철도 접근성으로 인해 수요가 제한될 것이란 전망이 나온다. 

한강 푸르지오 리버프론트는 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원에 지하 4층~지상 38층, 12개 동으로 조성된다. 전용면적 84~180㎡ 총 2432가구로, 이 가운데 84㎡가 1775가구를 차지한다. 오는 10일 특별공급을 시작으로 11~12일 일반공급이 진행된다. 특별공급은 1228가구, 일반공급은 1204가구이며 입주는 2031년 1월 예정이다.

전용 84㎡ 분양가는 층과 주택형에 따라 6억4300만~7억7300만원으로 책정됐다. 최고가 기준 84㎡ 대부분이 7억원 중후반대에 형성됐으며 발코니 확장비와 유상옵션을 더하면 일부 가구의 실제 부담액은 8억원을 넘어설 수 있다. 분양가상한제가 적용됐지만 수요자가 체감할 할인 폭은 제한적일 수 있다는 의미다.

올해 김포 분양 단지와 비교해도 가격 상승 흐름이 뚜렷하다. 지난 4월 공급된 '풍무역세권 수자인 그라센트 2차'의 84㎡ 최고가는 7억1150만원이었다. 이후 '호반써밋 풍무Ⅱ'가 7억4630만원, '호반써밋 풍무Ⅲ'가 7억6250만원으로 높아졌다. 한강 푸르지오 리버프론트는 수자인 그라센트 2차보다 6150만원, 직전 공급된 호반써밋 풍무Ⅲ보다도 1050만원 높다.

청약 수요는 분양가 상승에도 단지별로 이어졌다. 수자인 그라센트 2차의 1순위 평균 경쟁률은 1.27대 1에 그쳤지만 호반써밋 풍무Ⅱ는 5.76대 1, 풍무Ⅲ는 9.2대 1을 기록했다. 풍무역 접근성과 분양가상한제, 브랜드타운 형성 기대가 수요를 끌어들인 것으로 분석된다. 다만 같은 분상제 단지라도 입지와 공급 시기에 따라 성적 차이가 컸다는 점에서 한강 푸르지오의 흥행을 낙관하기는 어렵다.

◆ 주변 시세 웃돌고 역세권과 거리…가격·교통 경쟁력 시험대

가장 큰 변수는 주변 시세와의 차이다. 고촌읍 '캐슬앤파밀리에시티 2단지' 전용 84㎡는 지난 4월 6억7000만원, '힐스테이트리버시티 2단지'는 6억8500만원에 거래됐다. '고촌센트럴자이' 전용 84㎡도 같은 달 7억5000만원에 손바뀜했다. 새 아파트와 대단지 프리미엄을 고려하더라도 분양가가 높게 책정됐다는 평가가 나온다.

교통 여건은 앞서 분양한 풍무역세권 단지들과 뚜렷한 차이를 보인다. 한강 푸르지오 리버프론트에서 현재 이용할 수 있는 김포골드라인 풍무역까지는 약 1.9㎞로 도보 약 29분, 사우역까지는 약 2㎞로 30분가량 걸린다. 걸어서 이동할 수는 있지만 일상적인 출퇴근 때 도보로 역을 이용하기에는 부담스러운 거리로, 버스나 차량을 이용한 환승이 필요할 것으로 보인다.

반면 호반써밋 풍무Ⅱ는 풍무역에서 약 150m 떨어진 초역세권 단지이며 호반써밋 풍무Ⅲ도 풍무역까지 도보 약 5분 거리다. 풍무역세권 수자인 그라센트 2차 역시 사우역까지 도보 약 8분으로 풍무역과 사우역을 걸어서 이용할 수 있다. 앞선 단지들이 철도 접근성을 바탕으로 청약 수요를 확보한 것과 달리 한강 푸르지오 리버프론트는 현재 기준으로는 역세권 프리미엄을 기대하기 어려운 셈이다.

결국 이번 청약은 한강 조망과 2000가구 이상 대단지, 한강시네폴리스 개발 기대감이 높은 분양가와 상대적으로 떨어지는 철도 접근성을 얼마나 상쇄할 수 있는지를 보여주는 시험대가 될 전망이다. 흥행할 경우 김포 청약 수요가 풍무역세권을 넘어 한강변 신규 개발지까지 확장됐다는 신호가 될 수 있다. 반대로 성적이 기대에 미치지 못하면 향후 김포 비역세권 단지의 분양가 책정과 계약 조건에도 영향을 줄 가능성이 있다.

업계 관계자는 "김포에서 단기간에 많은 분양이 이뤄지면서 청약 피로감이 누적된 상황인데 분양가는 더 올라 갈아타기 수요도 얇아진 상태"라며 "한강변이라는 장점이 있지만 분양가와 상대적으로 떨어지는 철도 접근성을 수요자들이 얼마나 받아들일지가 관건이 될 것"이라고 말했다. 

min72@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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