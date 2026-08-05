미래에셋증권, 퇴직연금 로보Wrap 출시…AI가 자산배분·매매 맡는다

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IRP 계좌서 글로벌 자산배분 일임 서비스 제공

누적 가입 14만좌…퇴직연금 로보서비스 확대

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미래에셋증권이 개인형퇴직연금(IRP) 고객을 위한 로보어드바이저 일임 서비스를 선보였다. 시장 상황에 맞춰 글로벌 자산배분부터 실제 매매까지 자동으로 수행하는 서비스로, 장기 투자에 대한 부담을 줄이고 안정적인 연금 운용을 지원한다.

미래에셋증권은 IRP 계좌에서 이용할 수 있는 '퇴직연금 로보Wrap' 서비스를 출시했다고 5일 밝혔다.

퇴직연금 로보Wrap은 검증된 로보어드바이저 알고리즘이 고객을 대신해 글로벌 자산배분 포트폴리오를 구성하고 시장 상황에 맞춰 리밸런싱과 매매까지 수행하는 일임형 서비스다.

가입은 미래에셋증권 IRP 계좌를 통해 가능하며 모바일트레이딩시스템(MTS) 'M-STOCK'에서 신청할 수 있다. 연간 가입 한도는 900만원이다.

미래에셋증권이 IRP 계좌에서 이용할 수 있는 '퇴직연금 로보Wrap' 서비스를 출시했다. [사진=미래에셋증권]

퇴직연금은 투자 기간이 길어 시장 변동성보다 꾸준한 자산배분과 리밸런싱이 수익률에 미치는 영향이 큰 것으로 평가된다.

하지만 개인이 직접 투자 비중을 조정하기 쉽지 않은 만큼 최근에는 로보어드바이저를 활용한 연금 자산관리 서비스가 빠르게 확대되는 추세다.

미래에셋증권은 2022년 퇴직연금 로보어드바이저 추천 서비스를 도입한 데 이어 2024년에는 개인연금으로 서비스를 확대했다. 올해 7월 말 기준 로보어드바이저 서비스 누적 가입 계좌는 14만좌, 누적 가입금액은 8조3000억원을 넘어섰다.

회사 측은 이번 로보Wrap 출시로 기존 MP(Miraeasset Portfolio) 구독 서비스와 로보어드바이저 추천 서비스에 이어 일임형 자산관리까지 연금 서비스를 확대하게 됐다고 설명했다.

황보람 미래에셋증권 로보자산관리팀장은 "퇴직연금 로보Wrap은 검증된 알고리즘을 통해 시장 변화에 유연하게 대응하는 혁신적인 서비스"라며 "앞으로도 고객이 연금 운용 부담은 덜고 여유는 더할 수 있도록 고도화된 자산관리 솔루션을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

plum@newspim.com